Städte sind geflutet mit Schlamm: Fast 50.000 Menschen sind in Peru und Ecuador Opfer von heftigen Überschwemmungen geworden, Dutzende starben.

für Überschwemmungen gesorgt. In Ecuador kamen dem Katastrophenschutz zufolge 34 Menschen ums Leben. Insgesamt seien 47.000 Menschen von den heftigen Niederschlägen betroffen. Das Unwetter steht demnach im Zusammenhang mit dem Klimaphänomen In der westecuadorianischen Stadt Manta beobachtete ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP Einwohner, die durch brusttiefes Wasser wateten und auf Matratzen trieben, nachdem zwei Flüsse über die Ufer getreten waren.

»Wir liegen seit vier Tagen im Schlamm«, sagte die 41-jährige Fernanda Navarrete AFP. Sie habe seit sehr langer Zeit keine Überschwemmungen von solchem Ausmaß gesehen, gab sie an. In Piura, der Hauptstadt der gleichnamigen Region im Norden Perus, standen derweil nach zwölf Stunden heftigen Regens die Straßen der Stadt hüfthoch unter Wasser. In dem überfluteten Haus von Pierre Garavito, einem Bewohner des Viertels Santa Margarita, trieb ein Kühlschrank im Wasser.

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»Das ist erst der erste heftige Regen des El-Niño-Phänomens, und sehen Sie, wie es mit uns umspringt. Ich habe alles verloren, alles«, sagte er AFP. Rund 2000 Familien seien in Piura von den Regenfällen betroffen, teilte der Leiter der Nationalen Zivilschutzbehörde, Luis Vásquez, dem Radiosender RPP mit. Die Zivilschutzbehörde schickte nach eigenen Angaben per Lufttransport fünf Tonnen humanitäre Hilfe in das Gebiet.