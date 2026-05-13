Klimaphänomene wie El Niño und der IOD erhöhen die Wahrscheinlichkeit bewaffneter Konflikte in besonders betroffenen Ländern

Eine chinesisch-amerikanische Forschergruppe hat nachgewiesen, dass Naturkatastrophen wie El Niño die Häufigkeit bewaffneter Konflikte im Vergleich zu früheren Zeiten erhöhen kann. Die Untersuchung konzentrierte sich auf die Auswirkungen von ENSO und dem IOD auf bewaffnete Konflikte und ihre Rolle bei der Entstehung gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen 1950 und 2023.

Klimaphänomene wie El Niño können die Wahrscheinlichkeit bewaffneter Konflikte in besonders betroffenen Ländern deutlich erhöhen, wie eine chinesisch-amerikanische Forschergruppe festgestellt hat. Diese Forschergruppe hat mehr als 500 bewaffnete Konflikte zwischen 1950 und 2023 mit hochaufgelösten Klimadaten verknüpft und ihre Studie im Fachjournal PNAS veröffentlicht.

Die Untersuchung konzentriert sich auf zwei 'Taktgeber' des globalen Wetters: die El Niño–Southern Oscillation (ENSO) im Pazifik und der Indische-Ozean-Dipol. El Niño erwärmt das Wasser im zentralen und östlichen Pazifik überdurchschnittlich und führt regelmäßig alle paar Jahre wieder zu Dürren. Der IOD bezeichnet ein Klimaphänomen im Indischen Ozean, bei dem Temperaturanomalien an der Meeresoberfläche zwischen der ostafrikanischen Küste und Südostasien auftreten





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Climate Conflict El Niño Southern Oscillation Indian Ocean Dipole Conflict Risk

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