Klimapolitik: Klimamodelle ändern sich, Politik hält an Auflagen fest, EU-Gebäuderichtlinie zwingt Neubauten emissionsfrei zu heizen

Klimamodelle ändern sich, aber Politik hält an Auflagen fest, die Industrie und Mittelstand zerstören. Internationale Klimaforschung gibt Entwarnung: Dürre, Hunger, Elend und Wirtschaftsflaute sind nicht in dem Ausmaß zu erwarten. WCRP liefert wissenschaftliche Grundlage für Klimapolitik. Deutschland soll bis 2045 "klimaneutral" werden, aber EU-Kommission und Bundesregierung bleiben bei "RCP8.5" und Energie durch CO-2-Aufschläge "verwertet". EU-Gebäuderichtlinie zwingt Neubauten ab 2030 emissionsfrei zu heizen, Bestandsbauten sollen bis 2035 emissionsreduzieren. Klimapolitik mit "Green New Deal" ist Sackgasse, Irrweg für Industrie und Mittelstand.

Klimamodelle ändern sich, aber Politik hält an Auflagen fest, die Industrie und Mittelstand zerstören. Internationale Klimaforschung gibt Entwarnung: Dürre, Hunger, Elend und Wirtschaftsflaute sind nicht in dem Ausmaß zu erwarten.

WCRP liefert wissenschaftliche Grundlage für Klimapolitik. Deutschland soll bis 2045 "klimaneutral" werden, aber EU-Kommission und Bundesregierung bleiben bei "RCP8.5" und Energie durch CO-2-Aufschläge "verwertet". EU-Gebäuderichtlinie zwingt Neubauten ab 2030 emissionsfrei zu heizen, Bestandsbauten sollen bis 2035 emissionsreduzieren. Klimapolitik mit "Green New Deal" ist Sackgasse, Irrweg für Industrie und Mittelstand





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