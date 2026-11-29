Klimarisiken werden für Immobilien zum Bewertungsfaktor. Neben dem einzelnen Gebäude entscheidet auch die Widerstandskraft des Quartiers über künftige Erträge.

Im Ahrtal haben am 14. und 15. Juli 2021 heftige Regenfälle und Dauerregen für Überschwemmungen und Überflutungen gesorgt. Viele Häuser wurden zerstört. 134 Menschen starben.

Im Ahrtal haben am 14. und 15. Juli 2021 heftige Regenfälle und Dauerregen für Überschwemmungen und Überflutungen gesorgt. Viele Häuser wurden zerstört. 134 Menschen starben. Hitze und Starkregen beeinflussen zunehmend Cashflows und Werte von Immobilien.

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Wer sein Portfolio schützen will, muss die Risiken objektgenau bewerten, bei der Planung das künftige Klima berücksichtigen und über das eigene Areal hinausdenken. Das war der Tenor dreier Vorträge auf der Nachhaltigkeitskonferenz von RICS Deutschland am 25. November in Frankfurt. Energieeffizienzklassen flössen bereits in Kreditkonditionen und Bewertung ein, physische Klimarisiken kaum, sagte Janka Stoewahse von PwC.