Klimastreik in Deutschland: Tausende fordern ehrgeizigeren Klimaschutz vor COP31

Zehntausende Menschen gehen bundesweit für den Klimastreik auf die Straße. In Berlin, Köln und Hamburg sind starke Beteiligungen zu verzeichnen. Sie fordern einen sofortigen Ausstieg aus fossilen Brennstoffen und einen Stopp der Erderwärmung bei 2,8 Grad Celsius, während die Verhandlungen zur COP31 laufen.

Tausende Menschen in Deutschland sind am Wochenende bundesweit auf die Straße gegangen, um gegen die unzureichende Klimapolitik zu demonstrieren. Allein in der Hauptstadt Berlin zählten die Organisatoren rund 3500 Teilnehmer, während in Köln etwa 2500 Menschen den Aufruf folgten. Auch in Hamburg zeigten sich rund 3000 Demonstranten auf den Straßen. In weiteren Städten wie Freiburg und Köln waren es jeweils rund 1000 Aktivistinnen und Aktivisten, die ihre Forderungen in die Öffentlichkeit trugen.

Beteiligung und geografische Verteilung der Demonstranten

Die Teilnehmerzahlen verdeutlichen die breite Mobilisierungskraft der Bewegung in verschiedenen Metropolen des Landes. Während sich in Berlin und Hamburg die höchsten absoluten Zahlen feststellen lassen, zeigen die Daten aus Köln und Freiburg eine signifikante Präsenz im südlichen und westlichen Deutschlands. Die Organisationen hinter dem Aufruf zum Klimastreik werten diese Vielfalt als Beweis dafür, dass das Thema Klimakrise quer durch alle Regionen des Landes eine hohe Priorität in der öffentlichen Debatte genießt. Die unterschiedlichen lokalen Kontexte in den Städten führten zu einer gemeinsamen, aber dezentral organisierten Welle des Protests, die sich nicht auf eine einzelne Großstadt beschränkte.

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Forderungen und Kritik an den COP31-Verhandlungen

Im Zentrum der Forderungen steht die Kritik an den laufenden Verhandlungen der Klimakonferenz COP31. Die Aktivisten verlangen von Deutschland und anderen Industriestaaten, endlich die fatalen Folgen des Klimawandels anzuerkennen und entsprechend zu handeln. Dazu zählen laut den Organisatoren heftigere und häufigere Dürren, Hitzewellen, Überschwemmungen und Unwetter. Als zentrale Person des Protests positionierte sich Luisa Neubauer, die scharfe Worte gegen die politischen Akteure in den Verhandlungsräumen fand. Sie betonte, dass auf die Menschen in den Gesprächen der COP31 kein Verlass sei und warnte davor, eine Zukunft in einer 2,8-Grad-Celsius-Hitzehölle zu akzeptieren.

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Wissenschaftliche Daten und globale Verantwortung

Die emotionalen Appelle der Demonstranten stützen sich auf aktuelle wissenschaftliche Prognosen des UN-Umweltprogramms (UNEP). Danach steuert die Erde bei der derzeitigen Klimapolitik auf eine Erwärmung von 2,8 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts zu. Dieses Szenario beschreiben die Aktivisten als eine Klimadystopie, die sie nicht als einzige Zukunft akzeptieren wollen. In dem offiziellen Aufruf zu den bundesweiten Aktionen wird zudem argumentiert, dass Deutschland eine historische, globale Verantwortung trägt. Es gehe nun darum, die sogenannten Klima-Schulden zu begleichen, indem man sich konsequent für einen weltweiten Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas einsetzt und so den Rahmen für mehr Ehrgeiz im Kampf gegen die Erderhitzung schafft.