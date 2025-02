Eine neue Studie des Bundesnachrichtendienstes, der Bundeswehr und Klimaforschern warnt vor den weitreichenden Folgen des Klimawandels für Deutschland. Die Klimakrise wird als größte Sicherheitsgefahr unserer Zeit identifiziert und die Studie weist auf die Gefahr von Destabilisierung, Konflikten, Migration und wirtschaftlichen Schäden hin.

Der Klimawandel stellt eine wachsende Bedrohung für die nationale Sicherheit Deutschland s dar, wie aus einer neuen Studie hervorgeht, die vom Bundesnachrichtendienst ( BND ), der Bundeswehr und renommierten Klimaforschern erstellt wurde. Die Studie, in Auftrag des Auswärtigen Amtes, warnt vor den weitreichenden Folgen der Erderwärmung für Deutschland und seine Sicherheit , Wirtschaft skraft und das Wohlbefinden seiner Bürger.

Die Klimakrise wird als die größte Sicherheitsgefahr unserer Zeit identifiziert, da sie die globale Stabilität bedroht. Sie führt zu Destabilisierung, verschärft Konflikte um Land, Wasser und Nahrung und verstärkt Migration. Die Studie betont, dass der Klimawandel auch Deutschland direkt betrifft und das Eigentum, den wirtschaftlichen Wohlstand und kritische Infrastrukturen bedroht. Es wird erwartet, dass die Erderwärmung bis zum Ende dieses Jahrhunderts auf etwa 2,7 Grad Celsius steigen könnte, wenn die derzeitige Klimapolitik fortgesetzt wird. Dies könnte ein Drittel der Weltbevölkerung gefährden, da ihre Lebensräume möglicherweise unbewohnbar würden. Die Folgen für Deutschland sind vielfältig: Extremwetterereignisse und Naturkatastrophen bedrohen die Sicherheit und das Eigentum der Bürger, gefährden den wirtschaftlichen Wohlstand und führen zu Unterbrechungen in kritischen Infrastrukturen und dem öffentlichen Leben. Steigende humanitäre Krisen und unterbrochene Lieferketten stellen Deutschland und die EU vor Herausforderungen. Ressourcenknappheit und Nahrungsmittelunsicherheit könnten wiederum Migration auslösen. Der Klimawandel erhöht auch das Risiko internationaler Konflikte, was das Militär vor zusätzliche Herausforderungen stellt. Die Studie mahnt an, dass die Emissionen dringend reduziert werden müssen, um die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens zu erreichen. Je länger die Umsetzung aufgeschoben wird, desto kleiner wird der Gestaltungsspielraum und desto politisch und ökonomisch teurer ist die Kurskorrektur. Die Ergebnisse der Studie sollen bei der Münchner Sicherheitskonferenz am Wochenende vorgestellt werden.





