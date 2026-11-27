Rekordtemperaturen rund um den Globus liegen mehrere Tage in Folge mehr als zwei Grad über dem vorindustriellen Vergleichswert. Laut Copernicus ist das ein Vorgeschmack auf die Zukunft.

Der Bewl-Stausee in Kent: In Teilen Südenglands herrscht nach monatelangen geringen Niederschlägen weiterhin Dürre. Die weltweite Durchschnittstemperatur hat erstmals eine Woche lang mehr als zwei Grad über dem Vergleichszeitraum der vorindustriellen Zeit gelegen.

Das bestätigte der Klimawandeldienst des EU-Programms Copernicus auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Vom 18. bis 24. November lagen die Temperaturen mehr als zwei Grad über der Durchschnittstemperatur der Vergleichstage im Zeitraum 1850 bis 1900.

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„Zum ersten Mal war es weltweit an sieben aufeinanderfolgenden Tagen um mehr als zwei Grad wärmer als im vorindustriellen Zeitalter“, sagte Samantha Burgess, strategische Leiterin für Klima bei Copernicus. „Das ist zwar nicht gleichbedeutend mit dem Überschreiten der im Pariser Abkommen festgelegten langfristigen Zwei-Grad-Schwelle, aber es ist ein eindringlicher Vorgeschmack darauf, wohin sich unser Klima entwickelt.