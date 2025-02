Klimawandel im Fokus: Deutscher Pavillon auf der Venedig Biennale

Der deutsche Pavillon auf der 19. Architekturbiennale in Venedig bietet im Jahr 2025 ein einzigartiges Erlebnis, das die Besucher die Auswirkungen des Klimawandels auf Städte hautnah spüren lässt. Das Kuratorenteam möchte mit diesem Beitrag die Dringlichkeit einer an den Klimawandel angepassten Stadtplanung verdeutlichen und Impulse für nachhaltige Lösungen liefern.

Klimawandel zum Anfassen: Der deutsche Pavillon auf der 19. Architektur biennale in Venedig im Jahr 2025 wird Besucher auf eine Sinnesreise entführen, um die dringende Notwendigkeit einer an den Klimawandel angepassten Stadtplanung zu verdeutlichen. Das Kuratorenteam, bestehend aus Nicola Borgmann, Elisabeth Endres, Gabriele G. Kiefer und Daniele Santucci, plant, die Auswirkungen des Klimawandel s auf die Städte durch physische und psychische Erlebnisse greifbar zu machen.

Der Pavillon wird in die Bereiche „Stress“ und „Destress“ unterteilt, um die Herausforderungen und Lösungsansätze der urbanen Lebenswelt in der Zukunft zu beleuchten. Das Team betont, dass die Anpassung von Gebäuden und städtischer Infrastruktur an den Klimawandel essentiell ist, um die Temperaturen in Städten zu reduzieren. Besucher werden aufgefordert, mit allen Sinnen das zukünftige Stadtklima zu erleben und sich der Dringlichkeit einer klimaangepassten Planung bewusst zu werden. Der deutsche Beitrag soll Impulse für nachhaltige Lösungen geben und die Debatte um die Zukunft der Städte vorantreiben.Besucher der 19. Architekturbiennale in Venedig sollen bereits beim Betreten des deutschen Pavillons die Folgen des Klimawandels spüren. Das Kuratorenteam plant, eine immersive Erlebniswelt zu schaffen, in der die Besucher durch verschiedene Sinne die Realität des zukünftigen Stadtklimas hautnah erleben können. Die Hitze, die Luftfeuchtigkeit, die Gerüche und die Geräusche einer Stadt, die stark von den Auswirkungen des Klimawandels geprägt ist, sollen greifbar werden. Ziel ist es, die Besucher zu sensibilisieren und sie zum Nachdenken anzuregen. Hitze in Städten betrifft insbesondere Schwangere, ältere Menschen, Kinder, sozial benachteiligte Menschen sowie Personen ohne Zugang zu Bildung und Information. Professor Burkert Pieske von der Universität Rostock, ein Experte für die gesundheitlichen Folgen des Klimawandels, betont die erhöhte Gefährdung für Menschen mit Vorerkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die Architektur-Biennale bietet eine einzigartige Plattform, um die Öffentlichkeit für diese dringenden Herausforderungen zu sensibilisieren und innovative Lösungen zu präsentieren.Die 19. Architekturbiennale in Venedig findet vom 10. Mai bis 23. November 2025 statt. Der deutsche Pavillon wird am 9. Mai eröffnet. Das Team des deutschen Pavillons hofft, dass die Besucher nach dem Besuch des Pavillons ein tiefes Verständnis für die Auswirkungen des Klimawandels auf die Städte gewonnen haben und bereit sind, sich aktiv für eine nachhaltige Entwicklung einzusetzen





