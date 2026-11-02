Klimawandel und Biodiversität: Ewald Weber in Potsdam

Ewald Weber erklärt im November im Naturkundemuseum Potsdam die Auswirkungen der globalen Erwärmung auf Tier- und Pflanzenarten. Mit Fokus auf schwindende Biodiversität.

Biologe und Sachbuchautor Ewald Weber beleuchtet am Dienstag, 3. November, im Potsdamer Naturkundemuseum die komplexen Zusammenhänge zwischen Klimawandel und biologischer Vielfalt. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe " Grüne Stunde für Erwachsene" analysiert er detailliert, wie sich die globale Erwärmung auf die Anpassungsfähigkeit verschiedener Tier- und Pflanzenarten auswirkt. Diese Vortragsreihe findet regelmäßig im Museum statt und richtet sich an ein erwachsenes Publikum, das sich für naturwissenschaftliche Entwicklungen interessiert.

Wissenschaftliche Expertise und akademischer Hintergrund

Die fachliche Einordnung des Themas erfolgt durch einen renommierten Experten mit internationaler Erfahrung. Ewald Weber promovierte an der Universität Basel und hat seine Forschungen unter anderem in Kalifornien durchgeführt. Seine akademische Laufbahn umfasst Lehrtätigkeiten an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich sowie an der Universität Potsdam, was seine Expertise untermauert. Diese hohe fachliche Qualifikation ermöglicht es ihm, wissenschaftliche Erkenntnisse zugänglich und verständlich für die Öffentlichkeit aufzubereiten.

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Webers Vortrag konzentriert sich nicht nur auf abstrakte Klimamodelle, sondern auf die konkreten biologischen Reaktionen von Lebewesen auf veränderte Umweltbedingungen. Er untersucht, warum einige Arten von der zunehmenden Wärme profitieren, während andere Arten unter diesen neuen Bedingungen massiv leiden. Für viele Spezies stellen die rapiden klimatischen Veränderungen eine enorme Herausforderung dar, was dazu führt, dass ihre Populationen deutlich schrumpfen oder sogar komplett verschwinden.

Drohendes Artensterben und ökologische Folgen

Anhand von konkreten Beispielen aus verschiedenen Regionen der Welt verdeutlicht der Biologe, warum diese ökologischen Veränderungen auch direkte Auswirkungen auf den Menschen haben. Ein besonders kritischer Bereich sind sensible Hochmoore, die aufgrund der steigenden Temperaturen und veränderter Niederschlagsmuster zunehmend austrocknen. Diese Habitatverluste haben schwerwiegende Konsequenzen für die darauf angewiesenen spezialisierten Lebewesen, die ohne ihren spezifischen Lebensraum nicht überlebensfähig sind.

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Weber nennt als drastisches Beispiel für den Verlust der Biodiversität den Sonnentau oder die Moorzikade. Diese Arten sind auf intakte Moorlandschaften spezialisiert und verschwinden für immer, sobald ihre Lebensräume austrocknen. Solche Verluste sind irreversibel und zeigen eindrucksvoll, wie fragil die natürlichen Ökosysteme im Zeitalter des Klimawandels geworden sind. Die Veranstaltung dient somit auch der Sensibilisierung für den Schutz dieser einzigartigen und bedrohten Lebensräume.

Veranstaltungsdetails und Anmeldung

Der informative Vortrag findet am Dienstag, 3. November, von 15 bis 16.30 Uhr im Naturkundemuseum Potsdam statt. Der Veranstaltungsort befindet sich in der Breite Straße 13. Die Teilnahmegebühr beträgt 6,50 Euro, ermäßigt können Besucher 5,50 Euro bezahlen. Der Ticketpreis schließt den regulären Museumseintritt mit ein, was den Besuch attraktiver macht. Interessierte müssen sich jedoch telefonisch unter der Nummer (0331) 289-6707 anmelden, da eine vorherige Reservierung erforderlich ist.

Die Reihe "Grüne Stunde für Erwachsene" findet einmal im Monat statt und bietet ein regelmäßiges Format für naturkundliche Einblicke. Der nächste Termin ist am 1. Dezember, wo das Thema "Eulen: Vielfalt, Biologie und Evolution" im Mittelpunkt stehen wird. Dieses Datum markiert den Start in die nächste Einheit der Vortragsreihe, die sich an Naturinteressierte aller Altersstufen richtet und weiterführende biologische Zusammenhänge erläutert.