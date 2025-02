Klimawandel und Verbundenheit: Künstlerin Barbara Dombrowskis „Tropic Ice“ kommt nach Bad Lippspringe

Die internationale Fotografin Barbara Dombrowski stellt im Juni ihre Ausstellung „Tropic Ice“ in Bad Lippspringe vor. Das Projekt befasst sich mit dem Klimawandel und den Menschen, die davon besonders betroffen sind.

Bad Lippspringe erlangte vor zwei Jahren überregionale Aufmerksamkeit, als der berühmte Künstler HA Schult die Burgruine an der Lippequelle ultramarinblau färbte. Das erste Projekt des Kulturfonds Bad Lippspringe war ein voller Erfolg. Der Vorstand möchte nun mit einem neuen Event in der Nähe der Burg anknüpfen. Im Arminiuspark startet das Foto- Kunst projekt „ Tropic Ice “ der international renommierten Künstlerin Barbara Dombrowski .

Von dort aus führen Bilder aus ihrem Begleitprojekt „Part of the art“ die Besucher durch die Fußgängerzone bis zum Ehrenhain, wo große Banner präsentiert werden. „Nach der Blauen Burg waren wir im Vorstand zunächst unsicher, was als Nächstes nach Bad Lippspringe kommen sollte. Wir wollten aber bewusst einen Kontrapunkt setzen. Über das Thema Nachhaltigkeit stießen wir auf drei Künstler“, erklärt Vorstandsmitglied Matthias Hack. Ein Engländer, ein Mexikaner und die Hamburgerin Barbara Dombrowski waren in der engeren Wahl. „Alle sind wirklich sehr gut, aber sie hat uns künstlerisch überzeugt. Sie hat Menschen fotografiert, die viel stärker vom Klimawandel betroffen sind als wir. Ihre Darstellungen sind aber nie negativ behaftet“, sagt Hack. Dombrowski war von Bad Lippspringe gleich angetan. „Der Heilungsaspekt hat mich gleich gepackt. Zudem finde ich den Heilwald wahnsinnig spannend“, sagt sie. Schließlich bezeichnet sie eine große Fotoinstallation, die im Kreis aufgebaut ist, als Heilungsraum. Dort werden Menschen mit eindringlichen, großformatigen Fotografien konfrontiert. Zehn Jahre lang habe sie an diesem Projekt gearbeitet und alle fünf Kontinente bereist, sagt sie. Überall habe sie Menschen aus indigenen Gemeinschaften porträtiert. Sie wolle damit die Verbundenheit miteinander bildlich symbolisieren. „Diese Menschen leben mit der Natur, weil sie sich selbst als Natur begreifen. Sie haben eine ganz andere Sicht auf die Welt als wir: Wir sind alle eins“, beschreibt die Fotografin die Faszination ihrer Reisen und Begegnungen. Der Klimawandel bedroht nicht nur abstrakte Orte, sondern auch die Menschen, ist das wesentliche Thema ihres Projekts. Weltweit wurde die Ausstellung bereits gezeigt, aktuell auch in Miami - und bald in Bad Lippspringe. Eigentlich wollte der Kulturfonds nur alle drei Jahre ein Event in die Kurstadt holen, doch da die Künstlerin verfügbar war und auch das Sponsorenumfeld den Vorstand ermutigte, findet „Tropic Ice“ schon in diesem Jahr vom 27. Juni bis 23. August statt. Wie auch bei der Blauen Burg werde die Aktion vom Kulturfonds und acht bis zehn Sponsoringpartnern finanziert. Öffentliche Mittel fließen dafür nicht, versichert Hack. Die Stadt plant ein Begleitprogramm zum Klimawandel, ein größeres Konzert und auch Führungen. Außerdem wird es mit Unterstützung des Medizinischen Zentrums für Gesundheit ein kunstpädagogisches Programm geben. Zusammen mit Jugendlichen der Gesamtschule will die Künstlerin Gedanken der Nachhaltigkeit kreativ bearbeiten. Einen ersten Austausch gab es bereits in dieser Woche. „Ich begleite gerne Schülerprojekte. Mit den Schülerinnen und Schülern an meine Ausstellung anzudocken macht Spaß und zudem kommt auch ein lokaler Aspekt mit hinein“, freut sich Barbara Dombrowski schon. Weitere Informationen zum großen Kunstprojekt gibt es auch auf der neuen Internetpräsenz des Kulturfonds: www.kulturfonds-badlippspringe.d





