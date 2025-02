Klimbim: Kostümverleih in Löhne-Gohfeld bereitet sich auf Karneval vor

Der Kostümverleih Klimbim in Löhne-Gohfeld ist schon in Vorbereitungen für die kommende Karnevalszeit. In seinem 80 Quadratmeter großen Laden bietet das Ehepaar Dreier eine große Auswahl an Kostümen, die von TV-Superhelden bis hin zu historischen Kostümen reichen. Neben dem Verleih bietet der Klimbim auch den Verkauf von Kostümen und Zubehör an.

Löhne. Luftballons hängen von der Decke, an einer Säule liegen bunte Brillen neben Perücken, Shaun das Schaf schaut von einem Regal herunter und Schneemann Olaf streckt den Kopf über eine Kleiderstange – im Kostümverleih von Claudia und Dirk Dreier ist es kunterbunt. Die Vorbereitungen für die kommende Karneval szeit laufen und nach dem Umzug im Januar in die Nordbahnstraße 4 nach Löhne-Gohfeld ist immer noch einiges zu tun.

Claudia Dreier geht durch die langen Reihen, sie weiß genau, wo sie welche Kostüme findet, ob Flieger-Outfit, Pirat oder Musketier. Auf Kleiderstangen hängen die Kostüme dicht an dicht nebeneinander. „Etwa 2.500 Stück“, schätzt sie die Anzahl der Verkleidungen. „Hier hängt aber nicht alles. Kostüme für Weihnachten oder Halloween haben wir ausgelagert“, sagt sie lächelnd. Das Ladengeschäft ist mit 80 Quadratmetern knapp um die Hälfte kleiner als das vorherige. Kostümverleih ist außerdem ein Saisongeschäft: Karneval und Oktoberfest Hochsaison. „Und die Abi-Mottowochen“, ergänzt Dreier. Mit Tanzmusik fing alles an. Angefangen hat es einst in Südwestfalen. Claudia Dreier war 15 Jahre aktiv als Tanzmariechen im Karnevalsverein. Aus dieser Zeit brachte sie 100 Kostüme mit nach Bad Oeynhausen, zunächst gesammelt in einem 4 Quadratmeter großen, begehbaren Kleiderschrank. Dirk Dreier erinnert sich: „Wir haben Tanzmusik gemacht. Und irgendwann ist nachts aus einer Laune heraus die Idee für den Verleih entstanden.“ Sie starteten passend zur Karnevalszeit im Februar 2001 in der ehemaligen Schuhmacherwerkstatt von Dreiers Vater. Aus den Anfängen ist ihm besonders die aufkommende Begeisterung für das Löhner Oktoberfest in Erinnerung geblieben: „Wir kamen gar nicht so schnell hinterher wie die Nachfrage nach Dirndln war. Also haben wir alles, was sich an Kostümen irgendwie umfunktionieren ließ, genommen“, so Dreier und seine Frau fügt hinzu: „Rotkäppchen, die Serviererin oder das Stubenmädchen waren ähnlich. Sie hatten Schürzen und konnten zum Dirndl aufgepeppt werden.“ Ein heißer Tipp für Motto-Wochen Mittlerweile bieten Dreiers etwa 200 Dirndl von Größe 34 bis Größe 58 an. „Ich achte immer darauf, dass die Dirndl unterschiedlich sind, selbst zwischen den verschiedenen Größen“, sagt Claudia Dreier. Bei den Verkleidungsbegeisterten ist das Klimbim ein Begriff. „Wir sind der einzige Kostümverleih zwischen Bielefeld und Hannover. Sogar aus Oberhausen kam ein junger Mann für seine Abi-Woche zu uns“, so die Geschäftsfrau. Er hatte die tollen Kostüme auf der Webseite gesehen und sich dann fünf Stück, für jeden Tag ein anderes, bei Klimbim ausgeliehen. „Zum Abi sind vor allem TV-Superhelden oder Kindheitshelden beliebt“, sagt Claudia Dreier. Die Vielfalt an Kostümen ist groß: Ob Goldene Zwanziger, wilde Fünfziger oder Hippie-Stil und Discofieber; dazu Epochen wie Mittelalter oder Barock. Unentschlossene können im Fundus auf Entdeckungsreise gehen, zu Elfe, Prinzessin und Eiskönigin werden oder zu viert als Teletubbies oder Beatles auftreten. Handarbeit wird hier gelebt Bei den Kostümen geht es Dreiers um Qualität: „Wir achten darauf, dass die Kostüme in Europa gefertigt sind. Der Stoff ist viel dicker und langlebiger als Ware aus Asien. Nur die Lizenzware wie die Marvel-Kostüme oder Star Wars kommt von dort.“ Und wenn etwas fehlt? Dann greift eine Mitarbeiterin zu Nadel und Faden. „Für das historische Musical über Königin Mathilde, was in Enger aufgeführt wurde, hat sie dem Kinderchor die Kostüme genäht“, sagt Claudia Dreier und hält ein grünes Kleid bedeckt von einer beigen Kittelschürze in die Höhe. Die meisten Kostüme bei Klimbim sind aufwendiger: Glitzernde Stoffe für barocke Kleider mit Reifrock, schillernde Pailletten für den Disco-Look, Flower-Power für ein Hippie-Outfit oder schwingende Fransen am Charleston-Dress, dazu passende Accessoires wie Handschuhe, Perücken oder Brillen. „Wenn eine Naht aufgeht, reparieren wir, oder wir verwerten das Kostüm und bauen es um. So haben wir aus einem langen Abendkleid der 80er ein kurzes 50er-Jahre-Kleid mit Petticoat gemacht“, sagt Dreier. Wohlfühlfaktor Gohfeld Eines ihrer Kostüme wurde sogar nach England entliehen: „Der historische Gutenberg für einen Mittelalterfilm. Allerdings durften wir nicht wissen, wie der Film heißt“, erinnert sich Dreier. Das Ehepaar hat Spaß am Kostümverleih. „Wir sind hier in Gohfeld so herzlich aufgenommen worden. Diese Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft kannten wir aus Bad Oeynhausen nicht.“ Beide sind noch anderweitig berufstätig. „Und selbst mit Rente geht es weiter“, sind sie sich einig. Zum Verleih gehört auch der Verkauf von Kostümen und allerlei Zubehör wie Schminke, farbige Haarsprays, Bärte und Kontaktlinsen. Geöffnet ist mittwochs von 15:30 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr. Zu Karneval gibt es Sonderöffnungszeiten. Mehr Informationen auf der Webseite oder telefonisch 05731/8684433. Zu finden ist der Klimbim Kostümverleih und Shop im ehemaligen Musiklädchen in der Nordbahnstraße 4, Löhne-Gohfel





nwnews / 🏆 22. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Kostümverleih Klimbim Löhne-Gohfeld Karneval Kostüme Verkleidung Dirndl Accessoires Familienbetrieb

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Kunterbunte Vielfalt an neuem Standort: Kostümverleih Klimbim eröffnet in LöhnePrinzessinnen, Piraten, Burgfräulein und Edelmänner - bei Claudia und Dirk Dreier ist das ganze Jahr Karneval.

Weiterlesen »

MotoGP-Stars feiern Halloween in KostümenValentino Rossi und seine Kollegen aus der VR46 Riders Academy feierten Halloween mit ausgefallenen Kostümen.

Weiterlesen »

Mit diesen „Feuerwehrmann Sam“-Kostümen verwandeln sich die Kleinen zu KarnevalEure Kinder sind ganz verzückt von „Feuerwehrmann Sam“, seinem Team und seinen Abenteuern? An Karneval können sie sich nun als ihr Held verkleiden.

Weiterlesen »

Jessica aus Löhne bei „The Biggest Loser“: So lief das erste große WiegenIn Folge zwei der Abnehm-Challenge hat die 42-Jährige mit Versuchungen und Team-Herausforderungen zu kämpfen. Reicht das Sonderlob der Trainer für einen Erfolg?

Weiterlesen »

Wie die Bauarbeiten beim Lehrschwimmbecken in Löhne laufenProbleme gab es zuletzt mit Lieferproblemen beim Stahl. Die sind gelöst. Einen Zeitraum für die Eröffnung haben die Verantwortlichen bereits im Blick.

Weiterlesen »

Fristen, Formulare, Ausland: So meistert Löhne die Herausforderungen bei der BundestagswahlDie Bundestagswahlen in Löhne werden nicht an mangelndem Papier scheitern. Dennoch muss einiges beachtet werden.

Weiterlesen »