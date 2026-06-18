Klingbeil arbeitet an UEFA-Pro-Lizenz

Der ehemalige Fußballspieler arbeitet an der UEFA-Pro-Lizenz und sammelt internationale Erfahrungen für seinen Klub KSV Hessen Kassel.

Als Aufstiegsheld und Trainer bleibende Spuren. Nun schlägt er das nächste Kapitel seiner Karriere auf. Der 45-Jährige arbeitet an der UEFA-Pro-Lizenz. Der Weg dorthin war allerdings alles andere als einfach.

Weil ihm in Deutschland der Zugang zu einem entsprechenden Lehrgang verwehrt blieb, suchte Klingbeil sein Glück im Ausland. Ich habe versucht, in Deutschland in den Lehrgang zu kommen, bin aber einfach nicht reingekommen. Ich habe es dann durch halb Europa probiert - Litauen, Lettland, Malta, Schottland. Am Ende bin ich in Lettland reingekommen und bin ehrlich gesagt stolz darauf, berichtet er.

Seit April sitzt der frühere Abwehrspieler wieder auf der Schulbank. Ein Großteil der Ausbildung findet online statt, hinzu kommen Präsenzphasen in Riga. Insgesamt dauert der Lehrgang zwei Jahre. Die UEFA-Pro-Lizenz gilt als höchste Trainerqualifikation im europäischen Fußball.

Parallel sammelt Klingbeil bereits internationale Erfahrungen. Aktuell hält er sich für seinen Klub KSV Hessen Kassel in Kamerun auf. Der Regionalligist plant eine Zusammenarbeit mit dem Erstligisten Dynamo Douala. Ich schaue mir hier die Strukturen an.

Trainerteam und Vorstand zeigen mir alles, auch ein Erstligaspiel habe ich gesehen. Perspektivisch wollen wir eine Academy aufbauen, sagt Klingbeil. Bereits Anfang August wird eine Delegation aus Kamerun in Kassel erwartet. Ein prominenter Name soll dann ebenfalls dabei sein: Samuel Eto'o - für viele der erfolgreichste afrikanische Fußballer aller Zeiten.

Damit dürfte das Projekt auch über die Region hinaus für Aufmerksamkeit sorgen





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