Klingbeil fordert Tempo bei Gesundheitsreform und Strompreis

Bundesfinanzminister Klingbeil kritisiert Verzögerungen beim Gesundheitsminister und fordert seriöse Finanzierung für die Stromsteuersenkung vor dem Koalitionsausschuss am 17. November.

Bundesfinanzminister und SPD-Chef Robert Klingbeil hat im Gespräch mit rund 120 Mitgliedern der SPD Brandenburg in Potsdam deutlich gemacht, dass die aktuelle Koalitionsarbeit zu langsam voranschreitet. Er bezog sich dabei auf die am 1. Juli getroffenen Verabredungen im Koalitionsausschuss, die bis heute noch nicht vollständig umgesetzt sind. Insbesondere vermisst er ein höheres Tempo bei der Umsetzung von Reformversprechen, die den Bürgern und der Wirtschaft zugutekommen sollen. Die Rede ist hier von konkreten politischen Zusage, die seit der Sommernoch nicht in konkrete Verwaltungshandlungen übersetzt wurden.

Verzögerungen im Gesundheitssektor als zentrales Problem

Robert Klingbeil kritisierte indirekt das Handeln des zuständigen Gesundheitsministers, da dieser bis dato keine konkreten Vorschläge oder Entwürfe vorgelegt habe. Es geht dabei um zwei zentrale Absprachen, die im Juli festgeschrieben wurden und nun auf eine längere Umsetzung warten müssen. Obwohl der Minister am 29. Juli sein Amt antrat und damit Nina Warken ablöste, sind noch keine entsprechenden Gesetzentwürfe auf dem Tisch. Besonders das Thema, wie kassenversicherte Patienten besser versorgt werden können, steht dabei im Fokus der Kritik und der Dringlichkeit. Der SPD-Chef warf dem Minister die Verzögerung nicht vor, sondern hielt lediglich fest, dass seit dem 1. Juli viel Zeit verstrichen ist und dringend ein hohes Reformtempo nötig ist, um die vereinbarten Ziele zu erreichen.

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Koalitionsvereinbarungen und gesetzliche Grundlagen im Detail

Hintergrund dieser Forderungen ist das breite Reformpaket, auf das sich die Ampel-Koalition Anfang Juli verständigt hatte. Dieses Paket umfasst umfassende Maßnahmen zu Steuerfragen, zur Arbeitsmarktregelung und zur Entbürokratisierung im öffentlichen Leben. Zudem wurde im Jahr 2024 bereits das sogenannte Gesunde-Herz-Gesetz vom Kabinett beschlossen, das mehr Prävention gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen zum Ziel hat. Diese gesetzlichen Grundlagen bilden den Rahmen, in dem die aktuellen Diskussionen stattfinden und aus dem die Dringlichkeit der Nachbesserungen und der schnelleren Umsetzung resultiert. Die Politik steht nun vor der Herausforderung, diese vereinbarten Schritte effizient umzusetzen, ohne die vereinbarten Termine zu verpassen.

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Finanzierungsdiskussion zur Senkung der Stromsteuer

Neben den sozialen und gesundheitlichen Fragen steht auch die finanzielle Seite der Energiepolitik im Raum. Am kommenden Dienstag, dem 17. November, treffen sich die Spitzen der Union und der SPD erneut zum Koalitionsausschuss. Ein zentrales Thema wird sein, wie eine Senkung der Stromsteuer für alle Bürger und nicht nur für Industrie und Landwirtschaft finanziert werden kann. In den bisher geplante Haushalt für das Jahr 2027 sind die Kosten dafür mit rund 5,4 Milliarden Euro noch nicht eingerechnet worden. Robert Klingbeil betonte, dass die Koalition bereit sei, diesen Schritt zu gehen, wenn er finanziell möglich ist. Er ist jedoch gespannt, welche konkreten Finanzierungsvorschläge die Union hierfür vorlegen wird.

Kritik an der Haushaltsdisziplin und Gegenfinanzierungsoptionen

Robert Klingbeil wies darauf hin, dass Seriosität und Solidität in der Haushaltspolitik als absoluter Maßstab gelten müssen. Er warnte davor, die Lücken in den Staatshaushalten der kommenden Jahre ohne sorgfältige Planung um fünf Milliarden Euro zu vergrößern. Dennoch erklärte er, dass er durchaus eigene Ideen habe, wie man diese neuen Ausgaben seriös gegenfinanzieren könnte. Diese Ideen sollen auch im Gespräch am Dienstag thematisiert werden. Mögliche Szenarien könnten dabei die Erhöhung der Abgeltungssteuer auf Kapitalerträge sein, um daraus die Mittel für die Stromsteuersenkung zu generieren. Der Finanzminister zweifelt jedoch daran, dass solche Vorschläge bei der Union auf große Zustimmung stoßen werden.