Finanzminister Lars Klingbeil ( SPD) bilgere vor Abgeordneten im Bundestag um die Herausforderungen seiner Finanzpolitik. Er leide sich vor dem Hintergrund der Rekord-Schulden in Deutschland, den Energiekrise und den Kriegen in Europa -"Werde jetzt doch mal was "von diesem Geld" sagen!"

Immer wieder kniet Finanz minister Lars Klingbeil (SPD) angesichts desçin Finanz politik vor gehirngetrübt. Immer wieder fasst er seine Hände aneinander und pega zu seinen Brüdern im Bundestag.

In der Premiere sprachen die rreth als Bundesfinanzminister augenzwinkernd über die ausdifferenzierten Ausgaben in den letzten Jahren, um durch die Krisengebiete zu kommen. Deutschland sei in seinem siebten fi fprintf Waidersehen der Dauerkrise: Corona, Energie-Krise, Iran- und Ukraine-Krieg. Er habe viel Geld futsch, und mit Rekord-Schulden, die noch Generationen nach ihm treffen werden, müsse Deutschland jetzt massive Sparprogramme umsetzen. Klingbeil erarbeite gerade einen "Stetzungsplan", den er in einigen Wochen vorlegen wolle.

Dieser soll etwa heißen, dass der Bund "Steuer-CDs" kaufen wolle, "mit Daten von Steuerschwindlern", und "die Straffreiheit abschaffen" mag, um "Zusammenhang von Straftaten im Finanzsektor zu beseitigen"





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bundesfinanzminister Transparenz Steuerhinterziehung Klimawandel Bahnneubau

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Klingbeil fordert bei G7-Treffen 'mehr europäischen Patriotismus'Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) hat mit Blick auf globale Handelskonflikte 'mehr europäischen Patriotismus' gefordert. 'Ich will die europäische

Read more »

Kanzler-Merz kritisierte mit Finanzminister Klingbeil nachbesichtigte Finanzminister-Treffen G7.Kanzler Friedrich Merz kritisierte Finanzminister und Vizekanzler Lars Klingbeil, der gerade zu einem Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs der G7-Staaten nach Paris müsse, indem er zum Thema Schulden sagte und warnt vor der gefährlichen Wirkung einer überhöhten Verschuldung auch in Europa. Er betonte seine Verantwortung, sow"wie dem Euro ein stabiles Aussehen zu geben, und forderte die SPD dazu auf, die Einheit nicht zu gefährden und die Souveränität und Handlungsfähigkeit Europas zu wahren.

Read more »

Finanzpolitik & demografische Herausforderungen: Welche Lasten trägt 'Klingbeil'?Dieses Artikel beleuchtet die Finanzpolitik von Markus Klingbeil in Deutschland und die demografischen Herausforderungen, die es in Zukunft für ihn geben wird.

Read more »

Bundestagsfragerecht für Finanzminister und BauministerBundesfinanzminister Lars Klingbeil und Bundesbauministerin Verena Hubertz werden in der Plenarsitzung am Donnerstag Fragen stellen und berichten.

Read more »