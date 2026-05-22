Klingbeil-Kritik: Experten werfen Finanzminister vor, Steuerreform falsch zu darstellen

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) wird von Experten kritisiert, weil er die rechtlichen Grundlagen der strafbefreienden Selbstanzeige falsch darstellt. Klingbeil will die Selbstanzeige abschaffen, um Steuersündern nicht mehr die Möglichkeit zu geben, sich selbst anzuzeigen und straffrei zu bleiben.

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil ( SPD ) wird von Experten kritisiert, weil er die rechtlichen Grundlagen der strafbefreienden Selbstanzeige falsch darstellt. Klingbeil hatte bei der Regierungsbefragung betont, dass er die Selbstanzeige abschaffen will, um Steuersündern nicht mehr die Möglichkeit zu geben, sich selbst anzuzeigen und straffrei zu bleiben.

Experten wie Professor Christian Jehke, Rechtsanwalt und Steuerberater aus Berlin, halten diese Argumentation für rechtlich unhaltbar und handwerklich fehlerhaft. Jehke betont, dass eine Selbstanzeige bereits zu dem Zeitpunkt gesperrt ist, ab dem eine Steuerprüfung durchgeführt wird, und dass es sogar genügt, wenn diese nur angekündigt ist. Klingbeil bleibt jedoch bei seinen Plänen und will die Selbstanzeige abschaffen, um Steuersündern nicht mehr die Möglichkeit zu geben, sich selbst anzuzeigen und straffrei zu bleiben.

Ein Sprecher sagt zu BILD, dass Klingbeil sich auf die Tatsache bezogen hat, dass Personen, die befürchten, wegen Steuerhinterziehung entdeckt zu werden, bisher nach einer Selbstanzeige oftmals straffrei ausgehen. Klingbeil will diese Praxis beenden und die Selbstanzeige nur noch strafmildernd, aber nicht mehr strafbefreiend wirken lassen. Die Politik riskiert, ein bewährtes Instrument abzuschaffen, das dem Staat jährlich verlässliche Steuereinnahmen durch die nachträgliche Begleichung von Steuerschulden sichert





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