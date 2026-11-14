Klingbeil kritisiert Verzögerung beim Kassenarztrecht und fordert Tempo

Bundesfinanzminister Robert Klingbeil mahnt SPD und Ampel-Koalition zu höherem Reformtempo im Gesundheitswesen. Der Streit um die Kassenarztversorgung und Stromkosten bleibt ungelöst.

Bundesfinanzminister Robert Klingbeil hat die Umsetzung der vereinbarten Gesundheitsreformen scharf kritisiert und mehr Schwung in die Arbeiten der Ampel-Koalition gefordert. Vor rund 120 Mitgliedern der SPD Brandenburg in Potsdam betonte der SPD-Chef, dass die Zeit seit den vereinbarten Fristen deutlich fortgeschritten sei und daher ein höheres Tempo bei den gesetzgeberischen Schritten erforderlich ist. Er bezog sich dabei explizit auf den 1. Juli als entscheidenden Termin, an dem im Koalitionsausschuss wichtige Vereinbarungen zur Verbesserung der Versorgung von Kassenpatienten getroffen wurden. Klingbeil wies darauf hin, dass der zuständige Gesundheitsminister bisher keine konkreten Vorschläge oder Gesetzentwürfe vorgelegt hat, obwohl die Grundlagen bereits vor Wochen fixiert wurden.

Koalitionsvereinbarungen und mangelnde Umsetzung

Der Bundesfinanzminister verwies auf zwei zentrale Verabredungen, die im Koalitionsausschuss beschlossen wurden und deren Umsetzung nun verzögert erscheint. Die Koalition hatte sich bereits Anfang Juli auf ein umfassendes Reformpaket verständigt, das Themen wie Steuern, Arbeitsmarktreformen und Entbürokratisierung umfasst. Der Gesundheitsminister folgte Nina Warken am 29. Juli in das Amt und sollte nun die Umsetzung der im Vorfeld beschlossenen Maßnahmen vorantreiben. Ein Beispiel für bereits beschlossene Initiativen ist das "Gesunde-Herz-Gesetz", das bereits im Jahr 2024 vom Ampel-Kabinett verabschiedet wurde, um mehr Prävention bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu ermöglichen. Trotz dieser Vorarbeiten bleibt die konkrete Ausgestaltung der Kassenarztversorgung ein offenes Thema, das seit dem 1. Juli auf weitere Maßnahmen wartet.

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Positionen der Union und Finanzierungsdebatten

Die politische Debatte spitzt sich derzeit nicht nur im Gesundheitsbereich zu, sondern auch bei den Fragen der Finanzierungsmechanismen für weitere Steuerents lastungen. Am Dienstag, dem 17. November, treffen sich die Spitzen der Parteien Union und SPD zum nächsten Treffen des Koalitionsausschusses. Auf der Agenda stehen dabei auch die Fragen, wie eine Senkung der Stromkosten für alle Bürger und nicht nur für Industrie und Landwirtschaft finanziert werden kann. Im Haushalt für das Jahr 2027 sind die Kosten für eine solche Senkung bisher nicht eingeplant, was zu Spannungen in der Koalition führt. Die Union betonte, dass Seriosität und Solidität in der Haushaltspolitik der Maßstab sein müssen und warnte davor, die Lücken für die kommenden Jahre einfach um fünf Milliarden Euro zu vergrößern.

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Klingbeils Kritik an mangelnder Kompromissbereitschaft

Robert Klingbeil zeigte sich gespannt, welche Finanzierungsvorschläge vonseiten der Union zu den offenen Punkten kommen werden, da die SPD signalisiert hat, die Senkung durchzuführen, wenn dies finanziell machbar ist. Er vermutete jedoch, dass Vorschläge zur Erhöhung der Abgeltungssteuer auf Kapitalerträge, um die Stromsteuersenkung zu finanzieren, bei der Union auf wenig Applaus stoßen würden. Klingbeil räumte ein, dass er sich die Sache einfach machen könnte, indem er auf eine solche Lösung pocht, aber er erwartete keine Unterstützung dafür. Trotz der Kritik an der Geschwindigkeit im Gesundheitsbereich betonte er, dass er eigene Ideen habe, wie man die fehlenden Mittel seriös gegenfinanzieren kann, ohne die Haushaltssolidität zu gefährden.

Ausblick auf das Treffen am Dienstag und weitere Schritte

Das bevorstehende Treffen am Dienstag, dem 17. November, wird daher eine Schlüsselrolle bei der Klärung der offenen Fragen spielen. Beide Seiten müssen sich nun auf konkrete Finanzierungsvorschläge einigen, um die geplanten Senkungen bei den Stromkosten realisieren zu können, ohne den Haushalt des Jahres 2027 zu sprengen. Die Union hat klar gemacht, dass sie keine einfachen Lösungen akzeptiert, die die Haushaltslage massiv verschlechtern. Die SPD wiederum steht unter Druck, da sie ihr Wahlversprechen zur Entlastung der Bürger einhalten will, aber dafür eine nachhaltige Finanzierungsquelle finden muss. Die Diskussion wird wahrscheinlich zeigen, wie unterschiedlich die Vorstellungen der Koalitionspartner bei der Gestaltung der Steuer- und Sozialpolitik sind.