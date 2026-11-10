Klingbeil plant Abschaffung der Steuerklassen III und V

Finanzminister Klingbeil will die Steuerklassen III und V abschaffen und durch das automatisierte Faktorverfahren ersetzen. Ziel ist mehr Gerechtigkeit für Ehepaare.

Das Bundesfinanzministerium unter Leitung von Lars Klingbeil hat einen umfassenden Reformplan zur Modernisierung des deutschen Lohnsteuerabzugs vorgelegt. Im Zentrum dieses Vorhabens steht die geplante Abschaffung der traditionellen Steuerklassen III und V, die seit Jahrzehnten bei verheirateten Paaren mit ungleichen Einkommen beliebt sind. Stattdessen soll künftig ein automatisiertes Faktorverfahren flächendeckend eingeführt werden, das die Besteuerung automatisch an die tatsächliche Einkommensverteilung der Ehepartner anpasst.

Automatisierung statt manueller Wahl

Dieser Schritt stellt eine fundamentale Änderung im System der Lohnsteuer dar und zielt darauf ab, Bürokratie abzubauen und die Fairness im Steuersystem zu erhöhen. Bisher konnten Ehepartner selbst entscheiden, ob sie beide in die Steuerklasse IV eingeordnet werden wollten oder ob einer die Klasse III und der andere die Klasse V nutzte. Das neue Papier des Finanzministeriums beschreibt den Wechsel zum automatisierten Faktorverfahren als notwendige Modernisierung, die sowohl Steuerpflichtige als auch die Finanzämter entlastet.

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Durch die Automatisierung wird die manuelle Auswahl der Steuerklasse überflüssig. Die Berechnung der monatlichen Abzüge erfolgt dann algorithmisch basierend auf den individuellen Gehältern beider Partner. Dies soll verhindern, dass Zweitverdienerinnen, die häufiger in Teilzeit arbeiten, durch die pauschale Zuweisung der Steuerklasse V monatlich deutlich höhere Steuern zahlen müssen als objektiv gerechtfertigt.

SPD lobt Gleichstellung und Transparenz

Lars Klingbeil begründet den Vorstoß primär mit einem Gerechtigkeitsgedanken. Er verweist darauf, dass das aktuelle Modell das monatliche Nettoeinkommen von Frauen, die oft als Zweitverdiener tätig sind, drastisch verzerrt. Carmen Wegge, Sprecherin für Recht und Verbraucherschutz der SPD, bezeichnet die Abschaffung der alten Klassen als überfälligen Schritt zu mehr Gleichstellung. Sie argumentiert, dass das neue System sicherstellt, dass Arbeit sich stärker auszahlt und höhere Rentenansprüche sowie besseren Schutz vor Altersarmut fördert.

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Auch Sonja Eichwede, stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, unterstreicht die Vorteile für Frauen. Sie betont, dass das Faktorverfahren das Steuerrecht einfacher und transparenter mache. Durch die automatische Anpassung würden steuerliche Benachteiligungen vermieden, die bisher dazu führten, dass zusätzliche Arbeitseinkommen durch hohe Steuerabzüge weniger attraktiv schienen. Die Partei sieht darin ein wichtiges Instrument zur Förderung der wirtschaftlichen Unabhängigkeit.

Kritik aus der Union und CSU-Widerstand

Gegen die Pläne regte sich jedoch scharfe Kritik aus den Reihen der Opposition. Albert Füracker, der bayerische Finanzminister der CSU, sprach sich klar gegen die ideologiegetriebene Bevormundung von Ehepaaren aus. Bayern setzt sich vehement für die Beibehaltung der bestehenden Lohnsteuerklassen ein, da diese Flexibilität bieten. Auch Fritz Güntzler, der finanzpolitische Sprecher der Unionsfraktion, räumte zwar ein, dass das Faktorverfahren prinzipiell sinnvoll sein kann, lehnte aber die komplette Abschaffung der Klassen III und V ab.

Güntzler meinte, dass die Automatisierung zwar Verbesserungen bringen könne, dies jedoch nicht zwingend den Verzicht auf die bekannten Steuerklassen erfordere. Die Union übt bereits seit der Zeit der Ampelregierung Kritik an solchen Plänen aus, die ursprünglich im Koalitionsvertrag vereinbart wurden. Es bleibt daher offen, ob sich Klingbeils ambitionierte Vorstellungen angesichts des politischen Widerstands durchsetzen lassen, insbesondere da Bayern und Nordrhein-Westfalen auch bei anderen Maßnahmen Bedenken anmelden.

Zusätzliche Reformen und Pauschalbeträge

Neben der Umstellung der Steuerklassen diskutiert Lars Klingbeil derzeit mit seinen Landeskollegen weitere Änderungen im Bereich der Werbungskosten. Einige Länder schlagen die Einführung einer neuen Arbeitstagepauschale vor, die bestehende Modelle wie die Pendlerpauschale und die Homeoffice-Pauschale zusammenfassen sollte. Das Finanzministerium warnt jedoch davor, dass dieser Vorschlag eine erhebliche Systemumstellung erfordern und zu Steuermindereinnahmen im Milliardenbereich führen würde.

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Als Alternative plant das Ministerium eine Erhöhung des Arbeitnehmerpauschbetrags auf 1840 Euro. Dadurch sollen 3,7 Millionen Steuerpflichtige entlastet werden, da ihre tatsächlichen Aufwendungen unter diesem neuen Betrag liegen und keine Nachweise mehr gesammelt werden müssen. Für alle Beschäftigten, deren Kosten darüber liegen, wird der Werbungskostenabzug auf fünf Kernbereiche begrenzt: Fahrtkosten, Reisekosten, Fortbildungskosten, Mitgliedsbeiträge für Gewerkschaften und die Homeoffice-Pauschale.

Diese strukturellen Veränderungen sollen das deutsche Steuersystem langfristig vereinfachen und an moderne Arbeitsrealitäten anpassen. Ob die geplante Umsetzung noch in diesem Jahr erfolgen kann, hängt von der weiteren politischen Abstimmung zwischen Bund und Ländern ab. Die Debatte zeigt, wie schwer der Balanceakt zwischen bürokratischer Effizienz und individueller Wahlfreiheit im Steuerrecht ist.