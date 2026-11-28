Der SPD-Chef verteidigt das Renten-Konzept des Arbeitsministers seiner Partei als fair für alle Generationen. Doch die Union sieht darin eine Belastung für junge Menschen. Und nun?

Der SPD-Chef verteidigt das Renten-Konzept des Arbeitsministers seiner Partei als fair für alle Generationen. Doch die Union sieht darin eine Belastung für junge Menschen. Und nun?

Der SPD-Vorsitzende und Bundesfinanzminister Lars Klingbeil verteidigt das Rentenreform-Konzept seines Parteifreunds, Arbeitsminister Alexander Schweitzer.

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„Der Vorschlag ist ein kluger Kompromiss. Damit haben wir die Chance, die Rente für die kommenden Jahrzehnte zu sichern“, sagte der Vizekanzler der „Rheinischen Post“ . Schweitzers Konzept sei umfassend und gerecht und eines, das „für alle Generationen funktioniert“. Denn: „Die junge Generation kann darauf setzen, dass das Rentenniveau durch die neue Kapitalrente stabil bleibt.