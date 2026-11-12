Klingbeils Haushaltskompromiss: Wegfall von Steuern und Kürzungen

Bundesfinanzminister Robert Klingbeil präsentiert den Haushalt 2027 ohne Zucker- und Plastiksteuer. Kompensiert wird dies durch Kredite der Autobahn GmbH und Abflüsse der KfW.

Der Bundeshaushalt für das Jahr 2027 wird ohne die vorgesehenen Umweltabgaben auskommen. Bundesfinanzminister Robert Klingbeil hat nach einem intensiven Verhandlungsprozess mit Koalitionspartnern einen Konsens erzielt, der den Verzicht auf die Zuckersteuer und die Plastiksteuer vorsieht. Diese Entscheidung steht im Gegensatz zu den ursprünglichen Planungen der Koalition, die diese Einnahmequellen zur Stabilisierung des Etat gesehen hatten.

Verzicht auf Einnahmen verschärft Haushaltslücke

Die Aufhebung der geplanten Steuern führt zu einem erheblichen Fehlbetrag im Budget. Die Zuckersteuer hätte jährliche Einnahmen von 690 Millionen Euro generieren sollen. Die Plastiksteuer war mit einem Einsparpotenzial von 850 Millionen Euro kalkuliert worden. Hinzu kommen Kürzungen im sozialen Bereich, die ursprünglich rund eine Milliarde Euro einsparen sollten. Diese Kürzungen betrafen Leistungen wie das Wohngeld, den Kinderzuschlag und den Unterhaltsvorschuss. Gleichzeitig steigen die Ausgaben durch die E-Autoprämie um 917 Millionen Euro.

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Autobahn GmbH nimmt Kredite zur Lückenschließung auf

Um den entstehenden Finanzierungsbedarf zu decken, ergreift das Bundesfinanzministerium technische Maßnahmen. Ab dem kommenden Jahr darf die bundeseigene Autobahn GmbH erstmals eigene Kredite aufnehmen und Anleihen emittieren. Bisher war die Gesellschaft vollständig auf Zuweisungen aus dem Bundeshaushalt angewiesen. Diese neue Befugnis schafft kurzfristig zwei Milliarden Euro zusätzlichen Spielraum im Etat. Die Steuerzahler müssen jedoch mit höheren Zinskosten rechnen, da die Autobahn GmbH sich vermutlich nicht zu den gleichen günstigen Konditionen verschulden kann wie der Bund selbst.

KfW und BImA zahlen in die Staatskasse ein

Weitere Finanzierungsquellen sollen aus dem Besitz des Staates stammen. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) hat im vergangenen Jahr massive Garantien für Corona-Hilfskredite übernommen. Für das kommende Jahr mindert der Bund die Erstattungszahlungen an die KfW um 519 Millionen Euro. Die Förderbank muss diesen Betrag aus eigenen Gewinnen ablösen. Zusätzlich verpflichtet die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) sich, 1,5 Milliarden Euro an den Bundeshaushalt abzuführen. Diese Mittel stammen aus den Rücklagen der Agentur.

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Sozialausgaben werden durch weniger Empfänger gesenkt

Auch im Bereich der Grundsicherung ergeben sich Einsparpotenziale durch veränderte Erwartungswerte. Die Koalition ging ursprünglich von Ausgaben von rund 27,7 Milliarden Euro im kommenden Jahr aus. Die neue Bereinigungsvorlage sieht eine Senkung um rund 1,1 Milliarden Euro vor. Da die individuellen Leistungsbezüge konstant bleiben sollen, basiert diese Berechnung auf weniger Antragstellern. Die Bundesagentur für Arbeit verzeichnete im Oktober 4,9 Millionen Leistungsberechtigte. Das sind rund 272.000 Personen weniger als im Vorjahr.

Steuerschätzung und Schuldenbremse schränken Handlungsspielraum ein

Obwohl die neue Steuerschätzung vom Oktober zusätzliche Einnahmen von etwa vier Milliarden Euro für das Jahr 2027 prognostiziert, nützt dies nicht vollumfänglich. Läuft die Wirtschaft besser, reduziert sich die Konjunkturkomponente zur Schuldenaufnahme um 2,5 Milliarden Euro. Zudem ist die geplante Einkommensteuerreform noch nicht im Haushalt berücksichtigt. Diese Faktoren heben das Steuerplus praktisch auf. Auch eine Senkung der Stromsteuer oder ein voller Ausgleich der kalten Progression lassen sich aus den aktuellen Ergebnissen nicht finanzieren. Die finale Abstimmung in der Bereinigungssitzung bleibt für die politischen Akteure somit eine Herausforderung.