Von Rock’n’Roll bis Soul, von Gospel bis Pop: Diese Stars liefern 2026 neue Songs und Klassiker für die Feiertage.

Von Rock’n’Roll bis Soul, von Gospel bis Pop: Jedes Jahr zu Weihnachten gibt es neue Songs und Klassiker werden neu aufgelegt. Welche Stars liefern 2026 den Soundtrack für die Feiertage?

Die Weihnachtszeit rückt näher – und mit ihr die passende Musik. Während manche Künstler auf bewährte Klassiker setzen, überraschen andere mit neuen Interpretationen, persönlichen Geschichten und ungewohnten Klängen:Ein ganzes Weihnachtsalbum gab es von Dick Brave bislang nicht. Das ändert sich nun mit „Comin‘ Home For Christmas“ .

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Darauf nimmt sich der Rock’n’Roll-Entertainer Klassiker wie „White Christmas“, „Last Christmas“ und „Driving Home For Christmas“ vor und verpasst ihnen einen neuen Anstrich im Rockabilly-Stil. Neben bekannten Weihnachtstiteln finden sich auch eigens für das Album geschriebene Songs. Eine besondere Premiere ist die englische Version von Rolf Zuckowskis „In der Weihnachtsbäckerei“. Für Rea Garvey ist Weihnachten weit mehr als ein paar freie Tage im Dezember.

Mit „Christmas Calling“ veröffentlicht er sein erstes Festtagsalbum. Darin verbindet er Erinnerungen an seine Kindheit im irischen Tralee mit seinem heutigen Leben in Deutschland. Aufgewachsen mit sieben Schwestern, wenig Geld, aber viel familiärem Zusammenhalt, hat er einen persönlichen Zugang zum Fest entwickelt.

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Das zehn Titel umfassende Album zeigt dabei verschiedene Facetten der Weihnachtszeit. Weihnachten darf auch lässig klingen: Joy Denalane widmet dem Fest nun ein ganzes Album: „A Joyful Christmas“. Weihnachtliche Musik ist für die Sängerin keineswegs Neuland: Bereits 2021 interpretierte sie Stevie Wonders „Someday at Christmas“, später folgten weitere festliche Veröffentlichungen. Nun bündelt sie ihre Liebe zu den Songs für die kalte Jahreszeit in einem eigenen Album.

Für die Grammy-Preisträgerin ist es eine Premiere: Mit „take me home “ hat Olivia Rodrigo ihre erste Weihnachtssingle veröffentlicht. Der gemeinsam mit Dan Nigro und Amy Allen geschriebene Song verbindet eingängigen Pop mit einer New-Wave-Note der Achtziger und erinnert musikalisch an „Christmas Wrapping“ von The Waitresses. Für Fans gibt es den Song auch als limitierte Vinyl- und Kassettenausgabe. Olivia Rodrigo feiert Weihnachten mit ihrer ersten Festtagssingle.

Für das dazugehörige Musikvideo hat sie mit Cynthia Nixon und Ben Marshall zwei prominente Gastdarsteller gewonnen. Darin greift sie eine Situation auf, die gerade an den Feiertagen für Nervosität sorgen kann: das erste Treffen mit der Familie des Partners oder der Partnerin. Nach dem Tod von Bonnie Tyler wird die Ballade „Love, Light and Peace“ von ihr zum Fest veröffentlicht.

Berichten zufolge handelt es sich um den letzten Song, den die im Juli gestorbene Waliserin aufgenommen hatte. Als habe sie eine Vorahnung gehabt, singt sie darin über „diejenigen, die in unseren Herzen weiterleben“. Die britische Kultband Queen hat 1984 ihr Weihnachtslied „Thank God It’s Christmas“ herausgebracht. Dieses Jahr gibt es eine neue Version: Roger Taylor und Brian May haben den Song überarbeitet und ihre Instrumente neu aufgenommen sowie einen zusätzlichen Chor eingesungen.

Dass Giovanni Zarrella Weihnachten liebt, ist kein Geheimnis. Mit „Every Day Feels Like Christmas“ schlägt er diesmal musikalisch eine neue Richtung ein: Der Song ist überwiegend auf Englisch gehalten und orientiert sich am klassischen Big-Band-Sound. Ganz auf seine italienischen Wurzeln verzichtet Zarrella aber nicht: In der zweiten Strophe und im Refrain finden sich auch italienische Zeilen. Inhaltlich dreht sich das Lied um Familie, Liebe und den Wunsch, das besondere Weihnachtsgefühl über die Feiertage hinaus zu bewahren.

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Die Single ist exklusiv bei Amazon Music erhältlich. Ein Weihnachtsklassiker in neuem Gewand: Pia-Sophie interpretiert gemeinsam mit The Golden Voices of Gospel „O du fröhliche“ neu. Dabei trifft ihre klare Schlagerstimme auf den kraftvollen Klang des Gospelchors. In einem Interview mit dem Portal „Schlagerpuls“ sagte sie, das Lied sei ihr liebstes Weihnachtslied und erinnere sie an ihren verstorbenen Großvater.

Neuer Name, neue Musik: Aus CHRIS ist KRISCHAN geworden. Mit „Bei Euch“ veröffentlicht der Musiker seine erste Weihnachtssingle. Darin geht es um die Rückkehr nach Hause, um Familie und um Menschen, bei denen man sich nicht verstellen muss. Der Song stellt das Gefühl von Geborgenheit und Zusammenhalt in den Mittelpunkt – Themen, die besonders rund um Weihnachten eine Rolle spielen.

Wer Weihnachten lieber mit Jazz und Swing feiert, sollte Judith Owen auf dem Zettel haben. Die Sängerin hat ihr 2024 erschienenes Album „Judith Owen Swings Christmas“ um vier zusätzliche Titel erweitert. Die Deluxe-Ausgabe enthält neue Versionen von „I’ll Be Home For Christmas“ und „Christmas Waltz“ sowie akustische Interpretationen weiterer Weihnachtstitel.

Aus dem einstigen Solo wird ein Duett: Für seinen Weihnachtsklassiker „Step Into Christmas“ hat sich Elton John Unterstützung aus Irland geholt: Gemeinsam mit der Musikerin CMAT nahm er den Song neu auf. Der Rock’n’Roll-Schwung des Originals ist geblieben, hinzugekommen sind CMATs markante Stimme und neue Streicherarrangements. Jack Antonoff gilt als Gestalter des modernen Popsounds. Er ist einer der erfolgreichsten Produzenten der Welt und seit 2013 Taylor Swifts engster kreativer Partner....

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