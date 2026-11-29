Immer mehr Kliniken und Praxen untersagen smarte Kamerabrillen wie die Ray-Ban Meta aus Datenschutzgründen – mit Ausnahmen.

Immer mehr Kliniken schränken die Nutzung smarter Kamerabrillen ein. Die Asklepios-Gruppe untersagt betriebsbereite Smart Glasses nach eigenen Angaben seit August 2026 grundsätzlich in ihren Einrichtungen.

Auch das BG Klinikum Hamburg verbietet auf seinem Gelände Smart Glasses und vergleichbare am Körper getragene Geräte, soweit deren Funktionen geeignet sind, Bild, Ton oder personenbezogene Daten anderer Menschen zu erfassen oder zu übertragen.

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„Als Klinikbetreiber haben wir eine besondere Verantwortung für die Menschen, die sich uns anvertrauen. Krankenhäuser sind hochsensible Schutzräume, in denen ein vertrauensvolles Miteinander unabdingbar ist. Jede Patientin und jeder Patient muss sich bei uns frei von der Sorge vor unbemerkten Aufzeichnungen aufhalten können“,: „Um die Persönlichkeitsrechte und die Schweigepflicht von Patienten und Personal zu wahren, sind Foto- und Videoaufnahmen sowie KI-Brillen strengstens untersagt“. Das Thema beschäftigt Kliniken, aber auch Praxen und andere Einrichtungen schon länger.