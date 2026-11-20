Konflikte um MD-Prüfquoten belasten das Klinikum Ernst von Bergmann finanziell. Während das Haus massive Mehrkosten befürchtet, relativiert der MD Berlin-Brandenburg die Zahlen deutlich und verweist auf digitale Lösungen.

Das Klinikum Ernst von Bergmann in Potsdam sieht sich im kommenden Jahr massiven Kritikpunkten seitens des Medizinischen Dienstes (MD) ausgesetzt. Diese Kontrollinstanz prüft im Auftrag der gesetzlichen Krankenkassen die Abrechnungsunterlagen der Kliniken, was für das EvB zu erheblichen finanziellen Belastungen führen könnte. Die Klinikleitung hat gegenüber der Presse wiederholt betont, dass die steigenden Prüfquoten der MD eine Hauptursache für die aktuelle Finanzmisere des Hauses darstellen. Sollte die Anzahl der Kontrollen drastisch ansteigen, droht dem Krankenhaus eine finanzielle Schieflage, die bereits jetzt in der Kritik steht und interne Strukturen vor neue Herausforderungen stellt.

Finanzielle Folgen und geprüfte Fälle

Die Sorge des Klinikums basiert auf der Annahme, dass künftig Behandlungen, die von den Kontrolleurern als unnötig eingestuft werden, nicht mehr von den Krankenkassen übernommen werden. In einem solchen Szenario müsste das Klinikum die entstandenen Kosten selbst tragen, was laut eigenen Berechnungen jährlich bis zu 15 Millionen Euro betragen kann. Diese Summe entspricht etwa der Hälfte des prognostizierten Finanzdefizits, das bei rund 30 Millionen Euro liegt. Das Management argumentiert, dass das Haus für seine medizinische Versorgungsarbeit quasi bestraft werde, da es auf den Kosten sitzen bleibe, ohne die Erlöse für diese Fälle zu erhalten. Die Zahlen, die hier genannt werden, dienen der Argumentation der Klinikspitze, um den öffentlichen Druck auf die Kontrollinstanzen zu erhöhen und Unterstützung bei den zuständigen Gremien zu finden.

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Kontroverse zwischen MD und Klinikmanagement

Gegensätzlich zu den Befürchtungen des Klinikums äußert der MD Berlin-Brandenburg andere Einschätzungen. Annekatrin Kranepuhl, die Vorstandssprecherin des MD in der Region, stufte die vom Klinikum angenommene Prüfquote von 40 Prozent als aktuell nicht realistisch ein. Die gesetzliche Quote liege bei zehn Prozent, was einer Vervierfachung der Kontrollen entsprechen würde, wenn man die Befürchtungen des EvB wörtlich nimmt. Nach Gesprächen mit den Krankenkassen sei jedoch davon auszugehen, dass die gesetzlich möglichen Prüfquoten voraussichtlich nicht vollständig ausgeschöpft werden. Der MD rechnet für Berlin und Brandenburg insgesamt mit etwa 50 Prozent mehr Prüfaufträgen, was deutlich unter der vom Klinikum befürchteten Verdoppelung liegt. Solche langfristigen Prognosen werden in einem speziellen Gremium mit Fachexperten der gesetzlichen Krankenkassen beraten, um eine realistische Basis für die Planung zu schaffen.

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Personalengpässe und digitale Transformation

Für das Potsdamer EvB allein ist eine belastbare Prognose seitens des MD derzeit nicht möglich, da dies stark davon abhängt, in welchem Umfang die Krankenkassen den Dienst konkret beauftragen. Das Klinikum rechnet hingegen mit drastischen Personalengpässen: Bei rund 40.000 stationären Fällen im Jahr würde bereits eine Quote von zehn Prozent etwa 4000 Prüffälle bedeuten. Die Sprecherin des Hauses betonte, dass das bisherige Personal im Medizincontrolling diese Last nicht bewältigen könne. Es werde daher personelle und organisatorische Anpassungen erforderlich sein, die die Aufbereitung der Unterlagen, die Kommunikation mit den Kostenträgern sowie die Begleitung von Widerspruchs- und Gerichtsverfahren umfassen. Um die Dokumentationslage zu verbessern, arbeitet das Klinikum bis Ende des Jahres an der Umsetzung einer vollständig digitalen Patientenakte. Das Ziel ist es, ab 2027 sicherzustellen, dass alle für die Fallprüfung erforderlichen Unterlagen digital vorliegen und nahtlos an den MD übermittelt werden können.

Bewertung der Abrechnungsqualität

Auch in der grundsätzlichen Bewertung der Abrechnungsqualität gibt es Differenzen zwischen den Parteien. MD-Sprecherin Kranepuhl wies den Vorwurf der Klinikspitze zurück, eine Klinik werde für die medizinische Versorgung bestraft. Geprüft werde nicht die Versorgung an sich, sondern ausschließlich, ob die Abrechnung den geltenden Vorgaben entspricht. Das EvB liege mit einem Anteil von 48,2 Prozent korrekter Schlussrechnungen im zweiten Quartal 2026 sogar unter dem Schnitt des MD, der langfristige Beanstandungen bei 53 bis 57 Prozent aller geprüften Fälle angibt. Krankenhäuser mit einem hohen Anteil korrekter Abrechnungen werden generell weniger geprüft. Das MD bereitet sich dennoch auf die Mehrarbeit vor, indem es bürokratiearme Abläufe etabliert, Fallgespräche mit Kliniken führt und KI-gestützte Technologien sowie erfahrene Gutachter im Ruhestand einbindet. Die Ressourcen für das Krankenhausinformationssystem seien in der Vergangenheit nicht priorisiert worden, was die aktuelle Implementierung erschwere.