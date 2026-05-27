Klinsmann: Deutschland muss Weltmeister werden

Der ehemalige DFB-Kapitän Jürgen Klinsmann fordert Deutschland auf, Weltmeister zu werden. Er kritisiert den Umgang mit dem Viertelfinal-Aus bei der Heim-EM und warnt vor dem neuen XXL-Format der WM.

In den USA, Mexiko und Kanada plant der Weltmeister von 1990 einen großen Angriff. Für den Weltmeister von 1990 kann es beim DFB nur ein Ziel geben: den Titel.

Der ehemalige DFB-Kapitän Jürgen Klinsmann sagte, dass die Verpflichtung besteht, immer den WM-Titel ins Visier zu nehmen. Sich über ein Viertel- oder Halbfinale zu freuen, sei für ihn der falsche Ansatz. Seine klare Forderung ist, dass die Zielvorgabe bei Deutschland nur Weltmeister heißen kann. Der Grund dafür ist, dass Deutschland als vierfacher Weltmeister in das Turnier geht.

Deshalb darf der Anspruch nicht kleiner gemacht werden. Klinsmann hofft, dass Deutschland auch dieses Mal sagen wird: Wir wollen um jeden Preis ins Finale kommen. Besonders deutlich kritisiert Klinsmann den Umgang mit dem Viertelfinal-Aus bei der Heim-EM. Damals war Deutschland gegen Spanien ausgeschieden, danach wurde trotzdem viel Positives betont.

Für Klinsmann war das völlig falsch. Er erinnert an seine eigene Zeit als Spieler. Nach dem Viertelfinal-Aus bei der WM 1994 gegen Bulgarien sei die Kritik riesig gewesen. Klinsmann sagte: Wir haben uns wochenlang nicht in die Öffentlichkeit getraut.

Auch 1998 war im Viertelfinale Schluss. Damals habe jeder gedacht: Wir sind die Vollblinden. Mit seiner Titel-Ansage liegt Klinsmann auf einer Linie mit Bundestrainer Julian Nagelsmann. Der hatte nach dem EM-Aus gegen Spanien gesagt, Deutschland wolle Weltmeister werden.

Zuletzt bekräftigte Nagelsmann: Ja klar, die Aussage gilt. Kritisch sieht Klinsmann allerdings das neue XXL-Format der WM. Er warnt: Ich habe die Sorge, dass es verwässert, weil zu viele Mannschaften da sind, die mit den Top-Mannschaften nicht mithalten können. Erstmals nehmen 48 Teams teil.

Außerdem warnt Klinsmann davor, politische Debatten rund um das Gastgeberland USA über den Fußball zu stellen. Bei den Turnieren in Russland und Katar habe man in Deutschland alles kaputt geredet. Damit habe man die eigene Mannschaft praktisch bestraft. Klinsmann fordert volle Rückendeckung: Wenn unsere Mannschaft und ihre Fans es schaffen, sich auf Fußball zu konzentrieren, wird es eine wundervolle Erfahrung





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jürgen Klinsmann DFB Weltmeister WM Fußball

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Der Arzt der Stars: Dr. Dr. Andreas Dorow über die Brust-OPs der Geiss-TöchterDer Star-Schönheitschirurg Dr. Dr. Andreas Dorow hat sich bei BILD über die Brust-OPs der Geiss-Töchter geäußert. Der 53-jährige Arzt räumt mit alten Beauty-Mythen auf und erklärt die Details hinter den Eingriffen.

Read more »

„Überrascht von der Härte”: Fender geht gegen Nachbauten der berühmtesten E-Gitarre der Welt vorEin Gerichtsurteil ermöglicht dem US-Hersteller Fender ein strenges Vorgehen gegen die Konkurrenz. Zahlreichen Herstellern drohen bei einem Nachbau der berühmten E-Gitarre Stratocaster nun hohe Strafen und die Vernichtung ihrer Lagerbestände.

Read more »

Klinsmann kritisiert Anspruch – Ziel muss der WM-Titel seinGroß denken, fordert Jürgen Klinsmann. Für den Ex-Teamchef zählt nur der WM-Titel – alles andere sei «der komplett falsche Ansatz».

Read more »

„Nur Weltmeister heißen“: Klinsmann mit klarer Forderung an die deutsche NationalelfJürgen Klinsmann fordert von der deutschen Nationalelf die klare Zielsetzung, Weltmeister zu werden. Alles andere sei eine Enttäuschung, so der Weltmeister von 1990.

Read more »