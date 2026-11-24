Bundestagspräsidentin Julia Klöckner setzt zum Orange Day ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen. Zugleich rücken neue Daten und Forderungen zu digitaler Gewalt in den Fokus.

Die Bundestag spräsidentin Julia Klöckner setzt zum Orange Day am 25. November ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen. Erstmals soll der Deutsche Bundestag mit einem offiziellen Schweigemoment an die Opfer von Femiziden erinnern. Den Hintergrund bilden der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen sowie neue Zahlen der Bundesregierung, die am Vortag, also am 24. November, vorgestellt werden.

Justizministerin Stefanie Hubig, Innenminister Alexander Dobrindt und Familienministerin Karin Prien präsentieren gemeinsam neue Daten zu Gewalt gegen Frauen und zu häuslicher Gewalt. Seit März 2025 ist Julia Klöckner Bundestagspräsidentin und damit die zweite Frau in diesem Amt. Sie hat seitdem mehrfach deutlich gemacht, dass sie Respektlosigkeit gegenüber Frauen im Parlament nicht hinnehmen will.

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Schweigemoment im Bundestag für Opfer von Femiziden

Der Bundestag wird am Orange Day erstmals einen offiziellen Schweigemoment für die Opfer von Femiziden abhalten. Die Initiative geht auf Bundestagspräsidentin Julia Klöckner zurück, die damit den Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen im Parlament sichtbar machen will.

Der Orange Day wird jedes Jahr am 25. November begangen und erinnert an die weltweite Gewalt gegen Frauen. Mit dem Schweigemoment rückt das Parlament ein Thema in den Mittelpunkt, das in der politischen Debatte häufig hinter Gesetzgebungsfragen zurücktritt. Die Erinnerung an getötete Frauen soll einen festen Platz im Sitzungskalender des Bundestags erhalten.

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Die neuen Daten, die Hubig, Dobrindt und Prien vorstellen, zeigen das Ausmaß der Gewalt in Deutschland. Sie sollen zeigen, wo Schutz fehlt und wo die Politik ansetzen muss. Die drei Ministerien verbinden die Zahlen mit dem Anspruch, Gewalt gegen Frauen nicht als Randthema zu behandeln.

Klöckner und die Reaktion auf Zwischenrufe im Plenum

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner hat einen Zwischenruf aus den Reihen der AfD klar zurückgewiesen. Ein AfD-Abgeordneter hatte einer Rednerin den Satz 'Jetzt wird es weinerlich' zugerufen. Klöckner griff ein und rügte die Bemerkung als respektlos gegenüber Frauen.

Die Position der Bundestagspräsidentin lautet damit, dass herabwürdigende Sprüche gegenüber Rednerinnen im Plenum keinen Platz haben. Ihr Eingreifen zeigt, dass sie das Amt nutzt, um Grenzen im Parlament sichtbar zu machen. Die Justizministerin Stefanie Hubig, der Innenminister Alexander Dobrindt und die Familienministerin Karin Prien vertreten ihre Anliegen dagegen über die neuen Gewaltdaten und deren Einordnung.

Die Debatte zeigt, dass es in der Politik unterschiedliche Zugänge gibt. Während das Parlament über Symbolik und Umgangsformen streitet, geht es bei den Daten um konkrete Fälle und um Schutzangebote für Betroffene. Beide Ebenen greifen ineinander, weil Herabsetzung im politischen Raum und Gewalt im Alltag denselben Ursprung haben können.

Digitale Gewalt und Forderungen an Plattformen

Digitale Gewalt gegen Frauen wird nach Darstellung der Verantwortlichen als eigenständige Form der Gewalt anerkannt. Dazu zählen Vergewaltigungsdrohungen, Mordfantasien und digitales Stalking. Auch täuschend echte pornografische Bilder und Videos, die mit künstlicher Intelligenz erzeugt und verbreitet werden, gehören dazu.

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Die Bundesregierung argumentiert, dass solche Angriffe nicht als harmlose Online-Debatte abgetan werden dürfen. Begriffe wie 'Shitstorm' verharmlosen nach dieser Lesart oft massive Hass-Kampagnen. Sätze wie 'Dann geh doch offline' oder 'Das ist halt das Internet' hören betroffene Frauen häufig und empfinden sie als zynisch.

Die Folgen zeigen sich in einem Rückzug aus dem öffentlichen Raum. Frauen posten nichts mehr, melden sich nicht mehr öffentlich zu Wort und verzichten auf Kandidaturen für politische Ämter. Dadurch entstehe eine Repräsentationslücke, die die demokratische Teilhabe schwächt.

Als Konsequenz fordern die Verantwortlichen, dass Netzwerke für die Inhalte auf ihren Plattformen Verantwortung übernehmen. Hass, Drohungen und Fake-Bilder sollen nach dieser Forderung innerhalb von Stunden und nicht erst nach Tagen oder Wochen verschwinden. Zusätzlich sollen Betroffene Beratung und Unterstützung erhalten, etwa bei der Kommunikation mit den Plattformen, beim Löschen und bei der Sicherung von Beweisen.

Die drei Ministerien und die Bundestagspräsidentin verbinden ihre Botschaften mit einem Appell an jede Einzelne und jeden Einzelnen. Wer solche Inhalte nicht teilt, nicht kommentiert und nicht weiterverbreitet, setzt nach dieser Auffassung ein Zeichen. Gewalt gegen Frauen werde nicht nur durch Gesetze bekämpft, sondern auch durch den Umgang der Gesellschaft mit ihr.