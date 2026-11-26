Nach der Blockade einer Bundestags-Veranstaltung durch Linken-Abgeordnete hat Parlamentspräsidentin Julia Klöckner (CDU) die Linken-Fraktionsspitze zur Distanzierung aufgerufen.

Nach der Blockade einer Bundestags-Veranstaltung durch Linken-Abgeordnete hat Parlamentspräsidentin Julia Klöckner die Linken-Fraktionsspitze zur Distanzierung aufgerufen. In einem der Nachrichtenagentur AFP vorliegenden Brief fordert Klöckner die Linken-Fraktionschefs Sören Pellmann und Heidi Reichinnek auf, dass sie "sich von dieser Aktion klar distanzieren und die Beteiligung von Mitgliedern Ihrer Fraktion ausdrücklich missbilligen".

Sie sollen zudem "Sorge tragen, dass so etwas keine Schule in der Fraktion macht und sich nicht wiederholt". Linken-Abgeordnete hatten am Mittwoch eine Bundestags-Veranstaltung blockiert, an der der frühere Chef des israelischen Auslands-Geheimdienstes Mossad, David Barnea, teilnahm. Die Veranstaltung stand unter der Schirmmherrschaft des Grünen-Politikers Konstantin von Notz und war vom Nahost-Friedensforum organisiert worden. Die Mitglieder der Linksfraktion hätten "andere Abgeordnete an ihrer parlamentarischen Arbeit gehindert", schreibt Klöckner.

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Im Parlamentarismus werde die Auseinandersetzung aber "mit Worten und Argumenten geführt, nicht mit der Blockade von Sitzungsräumen". Sie fügt hinzu: "Wer den Zugang zum Saal blockiert, maßt sich an, darüber zu entscheiden, mit wem andere Abgeordnete in Ausübung ihres Mandats sprechen können.