Leser diskutieren Julia Klöckners Aussagen zu Eigenverantwortung, Sozialstaat, Neutralität und der Sitzblockade im Bundestag.

Wie viel Eigenverantwortung müssen Bürger übernehmen? Julia Klöckner fordert mehr Eigenverantwortung und widerspricht der Vorstellung, dass Deutschland seinen Sozialstaat bereits umfassend abgebaut habe. Viele Leser widersprechen ihr, andere loben ihre deutlichen Worte.

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner hat im Interview mit The Pioneer mehr Eigenverantwortung gefordert und Warnungen vor einem sozialen Kahlschlag zurückgewiesen. FOCUS-online-Gastautor Gabor Steingart würdigt ihre klaren Aussagen und ihre Haltung zur parlamentarischen Ordnung. In der FOCUS-online-Community wird darüber kontrovers diskutiert. Viele Leser bewerten Klöckners Aussagen anders: Sie werfen ihr vor, die finanziellen Belastungen der Bürger zu unterschätzen.

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Andere hinterfragen ihre Forderungen zur Eigenverantwortung bei Pflegekosten, während einige Steingarts positive Einschätzung teilen und Klöckner für ihre klare Haltung loben. Ein Teil der Leser diskutiert über Klöckners Appell an mehr Eigenverantwortung. Besonders kritisiert wird, dass Abgeordnete bei Altersversorgung und Krankenversicherung anderen Regeln unterliegen als viele Arbeitnehmer. Einige werfen der Politikerin zudem vor, als Bundestagspräsidentin nicht alle Fraktionen gleich zu behandeln.