Parlamentspräsidentin Klöckner reagiert auf Blockade durch Becker und Mazzi im Bundestag mit Sanktionsdrohung. Klärung nötig, ob Verfassungsgericht für Ordnungsgeld zuständig ist.

Parlamentspräsidentin Claudia Klöckner hat nach einer Störung im Bundestag angekündigt, Konsequenzen gegen zwei Abgeordnete der Linken prüfen zu wollen. Die Aktion richtete sich gegen den Besuch des ehemaligen israelischen Geheimdienstchefs David Barnea im Paul-Löbe-Haus. Klöckner bezeichnete den Vorfall als einen Tiefpunkt in der Geschichte des Parlaments und betonte, dass derartige Vorfälle nicht folgenlos bleiben dürften.

Der Vorfall im Paul-Löbe-Haus

Die Abgeordneten Desiree Becker und Tamara Mazzi blockierten die Tür zu einem Sitzungssaal, in dem Barnea teilnahm. Die Aktion dauerte laut Teilnehmerangaben weniger als eine Minute, bevor Mitarbeiter der Parlamentsverwaltung sowie die Bundestagspolizei eingeschritten sind. Beide Politikerinnen hielten während der Blockade Fotos von Opfern des israelischen Militäreinsatzes in Gaza hoch. Becker bestätigte ihre Beteiligung am Mittwoch und begründete ihr Handeln damit, der Bundestag dürfe keine Bühne für sogenannte Kriegsverbrecher bieten.

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Hintergrund des umstrittenen Treffens

David Barnea war früherer Leiter des israelischen Geheimdienstes Mossad. Sein Auftritt im Parlament sorgte für große Kontroversen, da er an Militäroperationen in der Gaza-Streifenzone beteiligt war. Im September 2024 töteten israelische Truppen im Gaza-Krieg 37 Menschen und verletzten mehr als 3000 weitere, darunter auch Kinder. Die Kritik an der Einladung Barneas hatte bereits im Vorfeld der Veranstaltung begonnen. Das Treffen fand im Rahmen einer Veranstaltung des Nahost-Friedensforums statt, welches als externer Verein auftritt, dessen Programm jedoch im Paul-Löbe-Haus abgehalten wird.

Rechtliche Lage und Hausrecht

Zuständig für die Durchsetzung der Hausordnung ist Claudia Klöckner als Dienstherrin. Das Grundgesetz sieht Abgeordnete als Vertreter des ganzen Volkes vor, die nur ihrem Gewissen unterworfen sind. Dennoch liegt das Hausrecht eindeutig bei der Parlamentspräsidentin. Seit 2021 kann sie Ordnungsgelder verhängen. Diese Regelung wurde durch den Gesetzgeber klargestellt, um Störungen der parlamentarischen Arbeit wirksam zu bekämpfen. Zuvor gab es Debatten darüber, wie weit die Immunität oder Unabhängigkeit der Mandatsträger reicht.

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Ordnungsgelder bei Verstößen

Für Verstöße gegen die Hausordnung sind Geldbußen vorgesehen. Seit November 2025 werden bei nicht nur geringfügigen Verletzungen 2000 Euro fällig. Bei Wiederholungstatsachen können sogar 4000 Euro geordert werden. Die Regel gilt auch für Aktivitäten externer Gäste. Becker und Mazzi warfen keine Transparente hoch, aber Bilder von Opfern könnten unter Informationsmaterial fallen. Die Blockade der Tür stellt zudem eine konkrete Störung dar. Ob dies eine Gefährdung der Parlamentsfunktion darstellt, ist umstrichlich.

Mögliche Sanktionen und Verfassungsgericht

Klöckner beauftragte ihre Verwaltung, zu prüfen, wie sanktioniert werden kann. Sie sei keine Schiedsrichterin der Meinungen, sondern des Umgangs. Ob ein Ordnungsgeld gegen die beiden Linken-Politikerinnen verhängt werden kann, ist noch nicht entschieden. Sollte es zu einer Strafe kommen, wäre nicht das Verwaltungsgericht, sondern das Bundesverfassungsgericht zuständig. Dies gilt für mögliche juristische Schritte der Betroffenen. Die Abgeordneten könnten dagegen klagen, wenn sie sich in ihren Rechten verletzt fühlen. Die genaue Definition einer nicht geringfügigen Verletzung bleibt dabei eine zentrale Frage bei der Entscheidung.