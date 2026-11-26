Bundestagspräsidentin Julia Klöckner fordert mehr Eigenverantwortung, kritisiert das Anspruchsdenken der Deutschen und mahnt zu mehr Zivilcourage. Im Interview rechnet sie mit dem Sozialstaat ab.

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner fordert mehr Eigenverantwortung, kritisiert das Anspruchsdenken der Deutschen und mahnt zu mehr Zivilcourage. Im Interview rechnet sie mit dem Sozialstaat ab.mehr als sie das Amt.

Denn diese Frau ist – und war es schon vorher – klar im Kopf und klar in der Sprache. Gestern war die offizielle Nummer zwei im Staate – nur der Bundespräsident rangiert im Verfassungsstaat Bundesrepublik über ihr – zu Gast auf derVor vollbesetztem Schiff sprach sie mit unserer Chefkorrespondentin Politik, Karina Mößbauer, über die Debattenkultur, das Anspruchsdenken der Deutschen, den ständig expandierenden Sozialstaat und die oft fehlende Zivilcourage im Alltag.

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The Pioneer: Frau Bundestagspräsidentin, wie blicken Sie auf die Debattenkultur in Deutschland, nicht die im Parlament, sondern die in der Gesellschaft? Die Demokratie deckt viel ab. Unsere Demokratie sagt mir nicht, was ich denken und sagen soll. Demokratie ist eine Anleitung, um Meinungen bilden und Mehrheiten finden zu können.