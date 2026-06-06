Klopp-Absage: Watzke über Riquelme-Botschaft und Haaland-Transfer

Der Präsident von Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, hat sich zu den Gerüchten um Jürgen Klopp geäußert. Der ehemalige Trainer der Borussia Dortmund und des FC Liverpool soll als neuer Trainer von Real Madrid angestellt werden. Watzke bestätigt, dass Klopp keine Ambitionen als Trainer in einem Klub zu arbeiten hat.

Im völlig verrückten Real-Rennen um die Präsidentschaft preschte zuletzt Enrique Riquelme nach vorn und erklärte, Jürgen Klopp im Falle der Kandidatur zum neuen Trainer der Königlichen zu machen.

Klopps ehemaliger BVB-Boss findet dazu deutliche Worte.

'Er ist ein großartiger Trainer. Das hat er immer wieder bewiesen, aber er hat derzeit keinerlei Absicht, irgendeine Mannschaft zu trainieren. Er wird keinen neuen Vertrag unterschreiben. Er weiß, was er zu tun hat, und an ein Traineramt denkt er momentan überhaupt nicht.

' Bis Sommer 2024 war Klopp als Trainer tätig. Seine bisher letzte Station war der FC Liverpool, zuvor trainierte er sieben Jahre Borussia Dortmund. Seit Januar 2025 ist er Head of Global Soccer bei Red Bull und kümmert sich dabei um die strategische Ausrichtung des gesamten Fußball-Netzwerks des Konzerns. Watzke: 'Wir reden viel miteinander, und ich würde sagen, es kommt immer etwas zur Sprache, aber diesmal war es nicht nötig, weil ich weiß, was er denkt.

' Eine deutliche Absage kassierte Real Madrid bereits von Klopp-Berater Marc Kosicke. Der erklärte gegenüber der 'Süddeutschen Zeitung': 'Jürgen Klopp ist glücklich in seiner Rolle bei Red Bull und hat keine Ambitionen, als Trainer in einem Klub zu arbeiten.

' Manchester Citys Erling Haaland als Top-Transfer-Ziel. Watzke dazu: 'Ich weiß sehr gut, was er denkt, und ich kann sagen, dass er Real Madrid ganz sicher bewundert und in Zukunft gerne für sie spielen würde, aber nächste Saison wird er weiterhin für Manchester City spielen. Ganz ohne Zweifel.

' Und weiter: 'Er liebt Real Madrid und macht daraus kein Geheimnis. Ich denke, er wird in zwei oder drei Jahren dort spielen, aber nicht so bald.

' Lob gibt's von Watzke für Riquelme-Gegner Florentino Pérez. Dortmunds Präsident: 'Ich pflege seit zwölf Jahren eine hervorragende Beziehung zu Real Madrid, und sie haben Borussia Dortmund immer respektiert, was ich sehr schätze. Was Florentino in dieser Zeit geleistet hat, ist unglaublich.





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