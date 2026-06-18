Klopp als Global Head of Soccer: Trainer-Karussell bei Red Bull dreht sich immer schneller

Seitdem Jürgen Klopp die Position des Global Head of Soccer bei Red Bull übernommen hat, ist eine bemerkenswerte Anzahl von Trainern entlassen worden. Dies wirft ein schlechteres Licht auf den ehemaligen Sympathieträger, der sich nun in einer verantwortungsvollen Position befindet. In seiner Funktion als Global Head of Soccer zeigt Klopp jedoch ein ganz anderes Gesicht und treibt das Trainerkarussell ordentlich an.

Seitdem Jürgen Klopp die Position des Global Head of Soccer bei Red Bull übernommen hat, ist eine bemerkenswerte Anzahl von Trainern entlassen worden. Dies wirft ein schlechteres Licht auf den ehemaligen Sympathieträger, der sich nun in einer verantwortungsvollen Position befindet.

In seiner Funktion als Global Head of Soccer zeigt Klopp jedoch ein ganz anderes Gesicht und treibt das Trainerkarussell ordentlich an. Vor einem Jahr betonte Klopp noch, er sei 'nicht das Damoklesschwert, das über unseren Trainern schwebt'. Doch genau das scheint der Fall zu sein. Als er noch selbst auf der Trainerbank saß, hatte er sich vehement für seine Kollegen und für Kontinuität auf der Trainerposition ausgesprochen.

Nun steht er mit in der Verantwortung und entwickelt sich zum gefühlten 'Trainer-Killer'. Ole Werner ist nicht der erste Trainer, der seit dem Dienstantritt von Klopp entlassen wurde. Marco Rose ereilte im März 2025 selbiges Schicksal. Damit nicht genug: Sandro Schwarz bei den New York Red Bulls, Thomas Letsch und Daniel Beichler bei Red Bull Salzburg, Tetsu Nagasawa bei RB Omiya Ardija, Fernando Seabra bei Red Bull Bragantino.

In der Werbung heißt es: 'Red Bull verleiht Flügel' - aber offenbar nur, damit die Trainer schneller fliegen können! Im Falle von Ole Werner verdichten sich die Anzeichen, dass Trainer und Klopp unterschiedliche Spielphilosophien verfolgten. Laut der 'Sport Bild' forderte Klopp ein permanentes Pressing und eine hohe Intensität. Werner soll eine andere Auffassung gehabt haben.

Sogar eine gelegentliche Umstellung auf die Dreierkette war wohl ein Thema. Gefühlt weiß kaum jemand so richtig, was Klopp in seiner Funktion überhaupt macht. Doch sein Einfluss auf Trainer-Entscheidungen erscheint offensichtlich. Es würde wenige wundern, wenn er bald auch noch zum 'Job-Killer' eines ehemaligen RB-Trainers wird: des ('noch') Bundestrainers..





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