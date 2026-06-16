Klopp entschuldigt sich für Nagelsmann-Spruch

Jürgen Klopp hat sich für seine unüberlegte Aussage entschuldigt, in der er sagte, dass Julian Nagelsmann die Mannschaft aufstellen würde. Klopp korrigierte seine Aussage nach dem Match und betonte, dass er und Thomas Müller auch als Teil des Teams fühlen.

Jürgen Klopp hat sich für seine unüberlegte Aussage entschuldigt. Die Aussage war auf eine Frage des Fernsehmoderators zurückzuführen, in der er fragte, wer die Mannschaft für das DFB-Team aufstellen würde.

Klopp sagte zunächst, dass Julian Nagelsmann die Mannschaft aufstellen würde, bevor er mit einem nachgeschobenen 'noch' eine im Netz heiß diskutierte Aussage machte. Nach dem Match sah sich Klopp dann gezwungen, seine Aussage zu korrigieren und wandte sich direkt an den anwesenden Nagelsmann.

'Ich muss eines sagen. Die Zeit müssen wir noch haben. Wir haben viel über das Team gesprochen, Thomas (Müller) und ich fühlen uns auch als Part des Teams. Inoffiziell, absolut, aber wir sind an eurer Seite.

Das Unwort meines Jahres habe ich schon gefunden, das ist 'noch'. Ich hätte mir dafür noch aufs Maul hauen können, aber das war schon zu spät und ich war schon im Fernsehen. Jetzt ist es flapsig rausgerutscht und hat gar keine Relevanz. Ich hoffe, dass die Leute das verstehen', erklärte Klopp.

Der Bundestrainer reagierte daraufhin gelassen und betonte, dass es sein Job ist, die Mannschaft so einzustellen, dass sie ein gutes Turnier spielt. Er ließ auch keine Anzeichen von Ärger oder Frust erkennen und betonte, dass er sich auf das Turnier konzentrieren wird





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jürgen Klopp Julian Nagelsmann DFB-Team WM 2026

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Klopp-Spruch sorgt für Ärger um NagelsmannMöller und Effenberg gehen auf Klopp los – „absolutes No-Go“. War der TV-Scherz drüber? DFB Fußball

Read more »

Newsblog zur Fußball-WM: Klopp kriegt für Nagelsmann-Spruch ÄrgerJürgen Klopp stichelt gegen Bundestrainer Julian Nagelsmann – andere Experten finden das nicht witzig. Alle WM-Nachrichten im stern-Newsblog.

Read more »

Aufregung um Spruch von Jürgen Klopp: Bundestrainer Julian Nagelsmann reagiert gelassenIm DFB-Lager ging es bisher harmonisch zu. Nur eine lockere Bemerkung von TV-Experte Jürgen Klopp sorgte für leichte Unruhe. Alle Beteiligten bemühen sich jetzt darum, die Wogen zu glätten.

Read more »

Klopp bereut TV-Spruch – und bittet Nagelsmann um VerzeihungErst der flapsige „noch“-Spruch, dann die Reue im Live-TV. Zu spät oder starke Geste von Klopp? DFB Klopp

Read more »