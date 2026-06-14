Klopp entschuldigt sich für Noch-Kommentar über Nagelsmann

Jürgen Klopp entschuldigte sich öffentlich für einen flapsigen Kommentar über Julian Nagelsmann, der vor dem Länderspiel für Aufsehen gesorgt hatte.

Nachdem er die Partie zwischen Deutschland und Dänemark als Experte analysiert hatte, nutzte Jürgen Klopp die Gelegenheit für eine öffentliche Entschuldigung . Der Grund: ein kleiner Scherz, den der 58-Jährige vor dem Spiel gemacht hatte.

Damals sagte Klopp mit einem Augenzwinkern: 'Zum Glück stellt Julian Nagelsmann die Mannschaft auf - noch.

' Diese Bemerkung verbreitete sich rasant in den sozialen Medien und sorgte für reichlich Diskussionen. Viele interpretierten sie als Kritik an Nagelsmanns Arbeit, obwohl Klopp beteuerte, dass es nur ein flapsiger Kommentar gewesen sei. Nun, nach dem Spiel, griff der ehemalige Liverpool-Trainer das Thema noch einmal auf und zeigte sich reumütig. In seiner typischen, selbstironischen Art sagte Klopp: 'Ich muss noch eine Sache … Die Zeit müssen wir noch haben.

Wir sind auch informell Teil des Teams, wir sind absolut auf eurer Seite.

' Dann wurde er deutlich: 'Das Unwort meines Jahres habe ich bereits gefunden: Noch. Ich hätte mir dafür aufs Maul hauen können, aber da war es schon zu spät und ich war im Fernsehen. Ist so flapsig rausgerutscht und hat gar keine Relevanz.

' Klopp nahm sich dabei selbst aufs Korn: 'Was ich festgestellt habe, ist: Ich werde übermorgen 59 und bin immer noch dämlich. ' Damit zeigte er, dass er sich seiner Verantwortung als öffentliche Person bewusst ist und dass ihm seine Worte leidtun. Abschließend machte Klopp seine Haltung unmissverständlich klar: 'Wir sind komplett auf eurer Seite, was auch immer ihr damit macht. Nichts davon kommt, was den Ablauf hier stören soll.

' Die Entschuldigung wurde von den Zuschauern und Kommentatoren positiv aufgenommen. Viele betonten, dass Klopps spontane Art zwar manchmal missverstanden werde, aber letztlich seine Authentizität ausmache. Der Vorfall erinnert daran, wie schnell ein gut gemeinter Scherz in der heutigen Medienlandschaft Eigendynamik entwickeln kann. Klopp selbst nahm es mit Humor und bewies einmal mehr, dass er auch über sich selbst lachen kann.

Die Fans freuen sich bereits auf weitere Einsätze des beliebten Trainers als Experte





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