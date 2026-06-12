Klopp kritisiert taktische Fehler: Mexiko siegt trotz Roter Karte - Südafrika enttäuscht

Jürgen Klopp analysiert das kurioses Länderspiel zwischen Mexiko und Südafrika, das von drei Roten Karten geprägt war. Mexiko kämpft trotz Überzahl und verliert Montes durch Notbremse. Die Experten Kramer und Streich kritisieren die mangelnde Ordnung beider Teams.

Die Nations League der Männer bot am Dienstagabend ein kurioses Spiel zwischen Mexiko und Südafrika . Bereits in der ersten Halbzeit flogen zwei südafrika nische Spieler vom Platz, doch Mexiko konnte die Überzahl nicht nutzen.

Stattdessen kassierte Kapitän Cesar Montes kurz vor Schluss ebenfalls die Rote Karte - eine Notbremse, die die Partie endgültig kippte. Jürgen Klopp, Global Head of Soccer bei Red Bull, analysierte die Begegnung im ZDF und zeigte sich enttäuscht über die taktischen Fehler beider Teams. Das Spiel begann turbulent: In der 23. Minute handelte sich Südafrikas Verteidiger eine Gelb-Rote Karte ein, nur zehn Minuten später folgte der zweite Platzverweis für die Gäste.

Trotz numerischer Überlegenheit gelang Mexiko jedoch kein Treffer. Stattdessen konterte Südafrika gefährlich, scheiterte aber an der eigenen Unordnung. In der 85. Minute dann der Schock für Mexiko: Montes legte einen durchbrechenden Stürmer regelwidrig und sah die Rote Karte.

Der 58-jährige Klopp kommentierte: Diese Situation beschreibt ein bisschen das ganze Spiel. Das war taktisch einfach schlecht! Von beiden Mannschaften einfach nicht gut. 11 gegen 9 und dann läufst du in einen Konter rein. Warum?

Weil die letzte Linie zu tief stand. Das war ein generelles Problem im ganzen Spiel. Südafrika hat das null genutzt. Auch die ZDF-Experten Christoph Kramer und Christian Streich zeigten sich verwundert.

Kramer: Man hat irgendwie das Gefühl, das ist so aufgeladen und ich habe auch so eine Intensität erwartet und dass die Räume größer werden. Aber ich dachte, dann geht es richtig in die Duelle und das war eigentlich nicht so. Toll, dass die da spielen, aber das war eher wie so ein Benefizspiel. Streich ergänzte: Ich war von Südafrika enttäuscht, weil ich gedacht habe, sie haben eine bessere Ordnung und sie wehren sich.

Das 0:0 war letztlich ein gerechtes Ergebnis, das beiden Teams wenig hilft. Mexiko verpasst den Sprung an die Tabellenspitze, Südafrika bleibt im Abstiegskampf. Die Partie zeigte einmal mehr, dass Überzahl allein nicht reicht - entscheidend ist die taktische Disziplin. Klopp abschließend: Man muss aus solchen Spielen lernen.

Beide Mannschaften haben Potenzial, aber sie müssen an der Defensivordnung arbeiten. Sonst wird es schwer in der Nations League. Das Fazit aus dem Stadion: Ein Abend der verpassten Chancen und der Roten Karten - aber auch ein Lehrstück für junge Spieler. Die Zuschauer sahen 90 Minuten voller Leidenschaft, aber wenig Effizienz.

Für die Trainer bleibt viel Arbeit, für die Fans die Hoffnung auf bessere Spiele





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