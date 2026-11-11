Klopp namentlich für Nations League: Auswahl um 23 Deutsche zum Ziel

Bundestrainer Jürgen Klopp festigt ein 23‑Spieler‑Kader für die Nations League, um in Belgrad und Berlin die Gruppenspiele gegen Serbien und die Niederlande zu gewinnen.

Bundestrainer Jürgen Klopp hat den Kader für die Nations League finalisiert und 23 Spieler zur Verfügung gestellt. Die Gruppe umfasst zentrale Talente, die bei den bevorstehenden Pflichtspielen gegen Serbien am 13. November und gegen die Niederlande am 16. November in Belgrad und Berlin eingesetzt werden sollen.

Klopp legt den Fokus auf ballintensive Weibigkeit

Klopp betonte, dass die Mannschaft auf höchst intensiven Balljäger-Fußball setzen müsse, nach dem erfolgreich gewonnene 2:0 gegen Serbien beim Hinspiel. Er stellt zudem die Mannschaftssubstanz in den Vordergrund und will eine schnelle, aggressive Spielweise fördern, die zu Kontratanlagen und schnellen Finishing führt.

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Jüngste Bauweise und Belastungssteuerung

Der jüngste Nachwuchsspieler Said El Mala war aufgrund der Belastungssteuerung in beiden Trainingswoche nicht vorhanden. Das Trainingstalent diente als Beispiel für Klopps Wunsch nach kontinuierlicher Belastungsbalance, um Verletzungen zu vermeiden und maximale Fitness für die Endphase zu gewährleisten.

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Die Spielpläne und Erfolge der DFB‑Auswahl

Deutschland steht nach den ersten vier Spielen im Nations League mit fünf Punkten unter Druck, das Ziel ist ein Viertelfinale. Seine Leistung zeigt, dass noch ein Ausgangspunkt bleibt - sowohl im kommenden Aufstiegsspiel mit Serbien als auch im entscheidenden Duell gegen die Niederlande, das als Brennpunkt gilt. Klopps Kader soll das Land zum Sieg führen und den Anschluss an die Liga A sichern.

Ausblick und nächste Schritte

Die nächsten Trainingsinheiten fokussieren sich auf die gezielte Integration des Ks. Klopps Fokus bleibt jedoch die Vorbereitung auf die gegen die Niederlande in Berlin, die im Ergebnis entscheidend für den Fortschritt der Mannschaft sein kann. Die Einhaltung der Auswahl wird fortlaufend gemessen, um die effektivste Strategie für den Nations League-Verlauf herauszuarbeiten.