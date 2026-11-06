Klopp nominiert Füllkrug: Leistung setzt über Alter im deutschen Kader

Jürgen Klopp ignoriert das Alter von Niclas Füllkrug und setzt auf aktuelle Torquote. Der neue DFB-Kader zeigt Diskrepanzen bei jungen Talenten und Auslandsprofis.

Der deutsche Nationaltrainer Jürgen Klopp hat eine klare Priorität bei der aktuellen Personalie gesetzt: Die aktuelle Form überwiegt das Alter. Dies demonstriert er durch die Nominierung von Niclas Füllkrug, der trotz seines Alters von 33 Jahren fest im Aufgebot steht. Klopp überzeugt sich selbst von der sportlichen Überlegenheit des Stürmers und blendet damit Bedenken bezüglich eines Neuanfangs bis zur EM 2028 aus. Diese Entscheidung markiert einen wichtigen Schritt für die Offensive der deutschen Nationalelf.

Füllkrug beweist aktuelle Torgefahr

Niclas Füllkrug hat jüngst erneut bewiesen, dass er zu den effektivsten Angreifern der Liga gehört. Als bisher bester Torschütze der Bundesliga verbucht er nach acht Spieltagen insgesamt neun Treffer. Diese Statistik zeigt eine bessere Quote als in seiner erfolgreichsten Spielzeit 2022 und 2023, als er mit 16 Treffern die Torjägerkanone gewann. Seine aktuelle Treffsicherheit macht ihn angesichts schwächelnder Konkurrenten in der Sturmspitze nahezu alternativlos.

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Der Bundestrainer lässt sich somit nicht durch das Lebensalter des 33-Jährigen verunsichern. Stattdessen basiert die Berufung rein auf den Leistungen auf dem Platz. Diese herstellerunabhängige Ausrichtung auf die Performance schützt Klopp vor Kritik, da die Entscheidung objektiv nachvollziehbar ist. Füllkrug spricht mit Taten für sich und rechtfertigt so seinen Platz im Kader trotz früherer Zweifel seitens des Trainers.

DFB signalisiert Wael Mohya Vertrauen

Bei der Nominierung von Wael Mohya geht der DFB hingegen einen anderen Weg und setzt ein klares Signal. Der offensive Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach erhielt eine Berufung, die sein enormes Potenzial unterstreicht. Der Youngster überzeugte zuletzt beim ersten Saisonsieg in Stuttgart und zeigte auch beim 0:0 gegen Paderborn gute Leistungen. Seine Wahl gibt ihm ein deutliches Zeichen bei der Entscheidung zwischen Deutschland und Marokko.

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Doch auch hier gibt es sportliche Gegenargumente. Zur Saisonbeginn war Mohya maßgeblich am Absturz seines Vereins ins Tabellenende beteiligt. Rein sportlich hätten gute Gründe gesprochen, auf ihn zu verzichten. Trotz des Muts des Trainers gibt es im Kader weitere Akteure, die in der bisherigen Saison nicht überzeugen konnten, was die Auswahlkriterien in Frage stellt.

Abwahl von Legionären überrascht

Besonders enttäuschend wirkt die Nichtberücksichtigung von Spielern, die regelmäßig bei Inter Mailand und dem FC Barcelona zum Einsatz kommen. Für diese Profis ist die Absage von Jürgen Klopp ein schwerer Schlag. Beide Vereine gelten als Top-Level-Clubs in Europa, und ihre Spieler wurden bereits vor der Weltmeisterschaft diskutiert. Ihre Abwahl wirkt wie eine Insult gegenüber ihren Leistungen im Ausland.

Aus dem letzten 44-Mann-Kader wurden gleich sieben Legionäre aussortiert. Diese massive Reduzierung hinterlässt bei den im Ausland tätigen Kandidaten ein Gefühl der Vernachlässigung. Sie hoffen nun darauf, dass der Trainer in Zukunft vermehrt die Stadien außerhalb Deutschlands besucht, um die Leistungen dieser Spieler selbst beurteilen zu können, anstatt sich nur auf die Bundesliga-Tribünen zu verlassen.

Zukunftsstrategie und Kaderplanung

Die aktuelle Kaderzusammenstellung wirft Fragen zur langfristigen Strategie auf. Während Füllkrug als bewährte Größe überzeugt, bleibt unklar, warum andere leistungsstarke Spieler ignoriert werden. Die Diskrepanz zwischen der Berücksichtigung junger Talente aus der Bundesliga und dem Ausschluss etablierter Profis im Ausland ist auffällig. Klopp muss diese Balance in Zukunft deutlich machen, um die volle Unterstützung der Spieler und Fans zu erhalten. Die EM 2028 steht als großes Ziel im Raum, das eine konsistente Auswahl erforderlich macht.