Jürgen Klopp nominiert mit Malick Thiaw und Maximilian Mittelstädt zwei Akteure nicht aus der Bundesliga für die Nationalelf.

Jürgen Klopp hat bei der Aufstellung der deutschen Nationalmannschaft klare Prioritäten gesetzt und dabei auf einige überraschende Namen gesetzt. Anstelle der etablierten Stars wie Nico Schlotterbeck und Nathaniel Brown entscheiden sich der Cheftrainer und sein Stab für andere Akteure, um die Abwehrfront zu stabilisieren. Diese taktische Umstellung erfolgt in einer Phase, in der der Druck auf die deutsche Elf erheblich gestiegen ist und jede Punktgewinnung entscheidend für die weitere Qualifikation ist.

Neue Akzente in der Defensive

Die defensive Aufstellung enthält mehrere Wechsel, die über die erwartete Formation hinausgehen. Malick Thiaw, aktuell 25 Jahre alt und bei Newcastle unter Vertrag, bildet zusammen mit Jonathan Tah, der 30 Jahre alt ist und bei Bayern München spielt, das zentrale Innenverteidiger-Duo. Auf der linken Seite startet Maximilian Mittelstädt, 29 Jahre alt, für Stuttgart, während auf der rechten Flanke der 25-jährige Philipp Treu vom SC Freiburg das Feld betritt. Diese Konstellation stellt eine deutliche Abweichung von den bekannten Konstanten dar und zeigt den Willen des Trainers, neue Dynamik in die Abwehr zu bringen.

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Komplexes Mittelfeld mit Wirtz im Zentrum

Im Mittelfeld übernimmt Joshua Kimmich, 31 Jahre alt, gemeinsam mit dem 22-jährigen Aleksandar Pavlovic, beide vom FC Bayern München, die Aufgaben in der Mitte. Die Rolle des offensiven Zehners wird von Florian Wirtz, der 23 Jahre alt ist und seit Kurzem für Liverpool aufläuft, ausgefüllt. Diese Aufstellung soll für mehr Kreativität und Kontrolle im zentralen Bereich sorgen, da Wirtz als kreativer Motor agieren soll.

Auf den Flügeln starten Derry Scherhant, 24 Jahre alt vom SC Freiburg, links und Brajan Gruda, 22 Jahre alt von RB Leipzig, rechts in die Partie. In der Spitze soll Kai Havertz, der 27 Jahre alte Stürmer des FC Arsenal, für die entscheidenden Tore verantwortlich sein. Die Auswahl der Akteure spiegelt die Notwendigkeit wider, unterschiedliche Stärken zu bündeln und die Mannschaft auf das spezifische Gegnerprofil abzustimmen.

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Eingeschränkte Kulisse im Marakana-Stadion

Austragungsort der Partie ist das Marakana-Stadion, das ein Fassungsvermögen von 55.538 Zuschauern bietet. Aufgrund einer von der UEFA verhängten Strafe ist die Atmosphäre jedoch deutlich gedämpft. Lediglich rund 5.000 Kinder in organisierten Gruppen von Schulen und Vereinen dürfen in das Stadion einziehen. Der deutsche Gäste-Block bleibt komplett leer, was die psychologische Herausforderung für die Nationalelf erhöht.

Eine Delegation von 200 Personen, darunter 50 besonders loyale Fans, wird die deutsche Mannschaft begleiten. Diese Unterstützung ist wichtig, da die Spieler in Belgrad unter großem Druck stehen. Die wenigen Anwesenden sollen versuchen, die fehlende heimische Atmosphäre teilweise zu kompensieren, obwohl die Stimmung im Stadion durch die Beschränkung auf Kinder anders ausgeprägt sein wird.

Harte Realität hinter den Quoten

Die Situation der deutschen Mannschaft wird durch die aktuellen Tabellenstände verdeutlicht. Nur ein Sieg aus den bisherigen vier Spielen bedeutet Platz drei mit drei Punkten hinter den Teams aus Holland und Griechenland. Dies ist eine kritische Position, die das Ziel der direkten Qualifikation gefährdet. Mindestens einer der Kontrahenten muss noch überholt werden, um die Traumroute zu wahren.

Sonst droht der deutsche Auswahl der Abstiegskampf in den Playoffs im März 2027. Kein Wunder, dass Jürgen Klopp das Spiel als "super wichtig" tituliert. Die Taktik und die Personalie sind daher nicht nur sportliche Entscheidungen, sondern strategische Antworten auf die akute Lage. Jeder Punkt zählt nun doppelt, um die historischen Ambitionen nicht in eine lange und unsichere Nachqualifikation zu entlassen.