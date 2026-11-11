Der Trainer Jürgen Klopp hat für Deutschland seine Rangliste der Stürmer festgelegt: Havertz steht an vorderster Front, gefolgt von Ebnoutalib und anderen, deren Einsatz bleibt ungewiss.

Am 28. Oktober 2024 hat der Bundestrainer Jürgen Klopp bei einer Medienkonferenz seine aktuelle Einschätzung zur Aufstellung der deutschen Angriffsreihe bekanntgegeben. Die zentrale Botschaft war klar: Kai Havertz hat sich die Nummer eins des Sturmzentrums gesichert, gefolgt von Younes Ebnoutalib und zwei weiteren Torhüpfern, die über den nächsten Wochen noch nicht eindeutig feststehen.

Havertz bleibt Spitzenstürmer

Der 27-jährige Kai Havertz, der bereits unter Julian Nagelsmann die Hauptrolle im deutschen Angreifen innehatte, hat sich in den letzten Nervenspielen durch seine Spielintelligenz, seine taktische Größe und sein internationales Fußballverständnis legitimiert. Klopp betonte, dass Havertz seit seiner Rückkehr vom Pausende ohne Muskelverletzungsverletzungsrisiko seine volle Leistungsfähigkeit zurückgewonnen habe und damit erneut die wichtigste Verbindung zwischen Ballbesitz und Abschluss darstellen kann.

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Ebnoutalib oben an der zweiten Position

Younes Ebnoutalib, 23, der von Frankfurt aus mit acht Toren und zwei Vorlagen in elf Bundesliga-Spielen geglänzt hat, rangiert direkt unter Havertz. Klopp hat ihn in allen bisherigen Staffeln einbezogen, obwohl er bei internationalen Dreikampfen im Aufgebot des Deutschland‑Teams blasser erschien. Seine Erfolge in der heimischen Liga, darunter neun Treffer in der aktuellen Saison, lassen ihn als den größten Durchstarter dieser Saison gelten.

Ungewisse Plätze - Füllkrug und Woltemade

Benjamin Füllkrug, der bislang die Rangfolge bei Liste vier hält, bleibt vom Aufgebot ausgeschlossen. Seine Getrennte Inzidenz von Rentieren hat, laut Klopp, seine Nominierung in der aktuellen Runde nicht rechtfertigt. Nick Woltemade, der sein erstes Tor in der Serie A für Juventus Turin erzielt hat, kam erstmals im Juni 2025 in der doppelten DFB-Debüt erwähnt, jedoch konnte er den Pflichttermin nicht für die Bundesnationalmannschaft finden. Beide Spieler werden daher kritisch geprüft, bis die Mannschaft ihre Annulladas wählt.

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Vediv Undav als Reserve in der Geschichtsdatenbank

Der 30-jährige Stuttgarter Kapitän Dennis Undav steht auf Rang sechs. Während er bei der jüngsten WM drei Tore und zwei Vorlagen für Deutschland brachte, hat er in der laufenden Saison lediglich zwei Treffer erzielt. Undavs jetzt 15 Spiele in der Bundesliga reflektieren, dass er nach seiner großen Saison der vergangenen Jahre, in der er 25 Tore und 14 Assists erzielte, noch nicht zu seiner vollen Fitness zurückgekehrt ist. Klopp hat den Spieler im September persönlich darauf hingewiesen, dass eine Wiederaufnahme im Nationalmannschaftsaufgebot nur möglich sei, wenn Undav eine hundertprozentige Fitness besitzt.

Ausblick - Nations League und weitere Termine

Die eingesehene Aufstellungen gilt für die kommenden Nations‑League-Spiele gegen Serbien und die Niederlande. In Bezug auf Indizes, die neue Käufer an Straußenattrakt. "Das kommt auf die Leistung an, nicht auf das Geburtsdatum", so Klopp. Die bei den deutschen Spielern in Erinnerung in der Spielzeit des Monats.