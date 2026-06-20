Klopp über die schwedische Nationalmannschaft: Eine Mannschaft, die Spaß haben will, aber überraschen kann

Jürgen Klopp hat sich über die schwedische Nationalmannschaft und ihre Spieler ausgelassen. Besonders hervorgehoben wurden die beiden Stürmer Alexander Isak und Viktor Gyökeres. Klopp lobte die Mannschaft und ihre Fähigkeit, Erwartungen zu übertreffen.

Der ehemalige Trainer Jürgen Klopp hat sich über die schwedische Nationalmannschaft und ihre Spieler ausgelassen. Besonders hervorgehoben wurden die beiden Stürmer Alexander Isak und Viktor Gyökeres .

Klopp lobte die Mannschaft und ihre Fähigkeit, Erwartungen zu übertreffen. Der Trainer Graham Potter wird als toller Jobgeber beschrieben, der sich in Schweden sehr wohl fühlt. Die Schweden haben ihre WM-Teilnahme durch den Sieg in der Nations-League-Gruppe und die Playoffs sichergestellt. Im Auftaktspiel gegen Tunesien konnten sie mit 5:1 gewinnen





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