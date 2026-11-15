Dfb-Bundestrainer Jürgen Klopp und Kapitän Kai Havertz verdeutlichen vor der Nations-League-Partie gegen die Niederlande die Dringlichkeit eines Sieges für das Viertelfinale.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bereitet sich intensiv auf das entscheidende Gruppenspielen der Nations League vor, bei dem das Team gegen die Niederlande antreten wird. Diese Begegnung findet als letzter Gruppenspielabschnitt im Olympiastadion statt und stellt eine rein sportliche Existenzfrage für die Auswahl von Bundestrainer Jürgen Klopp.

Klopp betont Notwendigkeit des Punktezähle

Klar ist vor dem Anpfiff im Olympiastadion, dass Deutschland gegen den Nachbarn unbedingt Punkte benötigt, um die Qualifikation für das Viertelfinale zu sichern. Die niederländische Auswahl führt die Tabelle mit elf Punkten souverän an, während das Team um Klopp und Griechenland jeweils acht Zähler auf dem Konto verzeichnen.

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Nur die beiden Tabellenführer erreichen das Viertelfinale im Frühjahr. Sollte Deutschland als Tabellendritterfinishen, könnte die Mannschaft ebenso wie das Schlusslicht Serbien stattdessen um den Abstieg in die Liga B kämpfen. Diese Konstellation sorgt für eine hohe emotionale und strategische Intensität im Kader.

Havertz diskutiert Rolle und offensive Ziele

Kai Havertz übernimmt als Kapitän das Wort und bekräftigt seine Offensive. Auf die Frage, ob er sich ärgert, dass er im Spiel gegen Serbien kein Tor erzielt hat, antwortet der Kapitän deutlich: Ja, 100 Prozent. Wichtig sei jedoch, sich die Chancen zu erarbeiten. Schon gegen die Niederlande will er es besser machen.

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Havertz übernimmt die Verantwortung und wird zur Diskussion um seine Position als Neuner befragt, warum er nicht als klassischer Stürmer angesehen wird. Die Diskussion war immer da, wird immer da sein, beteuert der Profi. Ihm geht es darum, Tore und Assists zu liefern. Er wisse, woher er komme, und habe kein Problem damit, mal nicht ganz vorne zu spielen.

Klopp lobt Leistung und klärt Taktik

Zum Abschluss der Pressekonferenz spricht Jürgen Klopp über Havertz. Der Arsenal-Profi sei ein Top-Spieler, und er finde, man müsse immer damit rechnen, dass er ein überragendes Spiel macht. Der Bundestrainer fragt sich manchmal selbst, wo das noch enden soll, da Havertz gegen Serbien ein überragendes Spiel gemacht habe.

Klopp ist bereit, die Verspätung wird mit dem Berliner Verkehr erklärt. Laut dem Bundestrainer sind alle Spieler fit und einsatzbereit. Zur Innenverteidigung stellt er klar, dass es eine Position ist, wo er sich sehr, sehr, sehr gut aufgehoben fühlt. Alle Spieler, die dabei sind, sind Top-Spieler, so die Einschätzung des Trainers.

Strategische Ausblicke und Kritik am Dfb

Zur FIFA-Präsidenten-Wahl äußert sich der Trainer kritisch, indem er einen Wechsel für sinnvoll erachtet. Ein Wechsel würde Sinn machen, betont er und vergleicht die Situation mit der Vorgängerära. Man hätte ja nicht gedacht, dass es nach Sepp Blatter schlimmer wird, aber jetzt hat man das Gefühl, dass der nächste Präsident es besser machen könnte als Gianni Infantino.

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Während das Dfb-Team im Umbruch ist, gelte das für die Niederlande weniger. Klopp spricht über das 7:0 der Niederländer gegen Griechenland und stellt fest, dass Xavi Xavi-Fußball spielen möchte. Deutschland habe gegen die Hellenen Chancen gehabt, aber diese nicht genutzt, was den dramatischen Unterschied ausmachte. Der Weg sei wichtiger als das Ergebnis, so Klopp weiter.