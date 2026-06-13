Klopp und Müller empfehlen Undav statt Musiala: Lothar Matthäus kritisiert Experten-Duo

Bei ihrem ersten gemeinsamen Auftritt als MagentaTV-Experten schlagen Thomas Müller und Jürgen Klopp vor, Deniz Undav statt Jamal Musiala in der Startelf zu bringen. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus kritisiert diese Aussagen scharf und wirft den beiden mangelndes Feingefühl vor.

Während der WM 2025 wird in Deutschland eine hitzige Diskussion über die Zusammensetzung der Nationalmannschaft entfacht. Die neuen MagentaTV-Experten Thomas Müller und Jürgen Klopp haben in ihrer ersten gemeinsamen Sendung während des Eröffnungsspiels zwischen Mexiko und Südafrika ihre persönliche Wunschaufstellung präsentiert.

Dabei sorgten sie für Aufsehen, als sie auf der zentralen Zehner-Position nicht auf den jungen Superstar Jamal Musiala setzten, sondern den Stürmer Deniz Undav empfahlen. Diese Einschätzung stieß bei Rekordnationalspieler Lothar Matthäus auf scharfe Kritik. Matthäus betonte, dass die Qualität Musialas für einen erfolgreichen WM-Verlauf unverzichtbar sei und äußerte sein Unverständnis über das fehlende Fingerspitzengefühl, insbesondere von Jürgen Klopp, der als potenzieller Schattentrainer von Bundestrainer Julian Nagelsmann gilt.

Die Kommentare des Liverpool-Trainers könnten Nagelsmanns Arbeit zusätzlich erschweren, so Matthäus, und er fragte, wie Klopp reagieren würde, wenn ein Experte ihm vor einem Champions-League-Spiel empfehlen würde, einen seiner Stammspieler zu ersetzen. Auch Müllers Rolle wurde von Matthäus hinterfragt, da dieser über seinen ehemaligen Bayern-Kollegen Musiala sprach. Die Debatte kommt zu einem frühen Zeitpunkt, da noch keine WM-Minute absolviert war und Musiala im letzten Testspiel gegen die USA bereits aufbauende Leistungen zeigte.

Unabhängig von der Kontroverse ist klar, dass das neue Experten-Duo aus Klopp und Müller von Beginn an polarisiert und für Gesprächsstoff sorgt





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