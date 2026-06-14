Klopp und Müller erklären 'Noch'-Aussage: 'Wir stehen hinter der Mannschaft'

Vor dem WM-Auftakt gegen Curaçao hat Jürgen Klopp ein Wort fallen lassen, das für Aufregung gesorgt hat. Jetzt haben sich Klopp und Thomas Müller zu Wort gemeldet und erklärt, was wirklich dahintersteckt.

Vor dem WM-Auftakt gegen Curaçao hat Jürgen Klopp ein Wort fallen lassen, das für Aufregung gesorgt hat: 'Noch'. Jetzt haben sich Klopp und Thomas Müller zu Wort gemeldet und erklärt, was wirklich dahintersteckt.

Im MagentaTV-Vorbericht zum WM-Eröffnungsspiel hatte Klopp über die DFB-Aufstellung diskutiert und dabei den Satz fallen lassen: 'Zum Glück stellt Julian Nagelsmann die Mannschaft auf - noch'. Klopp grinste, wiederholte das Wort noch einmal: 'Noch'. Die Aussage schlug sofort Wellen. Kurz vor dem Anpfiff gegen Curaçao hakt Moderator Johannes B. Kerner nach - und stellt fest, die Aussagen hätten 'ein bisschen Welle gemacht'.

Müller nimmt den Ball auf: 'Wir haben es natürlich mitbekommen. Ich kann dazu nur Folgendes sagen: Wir diskutieren natürlich leidenschaftlich. Wir sind riesige Fans der Mannschaft und des Turniers.

' Und weiter: 'Wir diskutieren sachlich, wenn es um den Sport geht. Aber wer uns beide kennt: Da ist immer ein bisschen Schmäh mit dabei. Da kann natürlich auch mal was rausrutschen, was populistisch verwendet werden kann, wenn man das denn will. Das tun aber nicht wir, das tun andere.

' Seine klare Botschaft: 'Wir werden uns deswegen nicht verbiegen lassen und aufpassen, was wir sagen. Wir stehen absolut hinter der Mannschaft.

' Bundestrainer Nagelsmann, von BILD auf der Pressekonferenz vor dem Spiel direkt auf die 'Noch'-Aussage angesprochen, wollte das Thema nicht kommentieren - und blockte ab. Klopp stellte danach klar, worum es ihm wirklich ging: 'Eine Diskussion ist ja keine Diskussion, die wir angefangen haben, als es um die Aufstellung ging. Sondern wir sprechen über den Kader und über Optionen.

' Und: 'Ich bin mehr als happy mit der Anfangsformation. Ich wünsche den Jungs einfach, dass sie so ein Gefühl für das Turnier entwickeln.

' Doch das Wort 'noch' ließ die Runde nicht los. Als Kerner Müller fragt, ob er den Rasen schon getestet habe, antwortet der Weltmeister: 'Noch nicht, aber er sieht super aus.

' Dann bückt er sich, prüft den Untergrund, ergänzt: 'Noch ist der Rasen ein bisschen trocken. ' Klopp schnappt es sofort auf, grätscht dazwischen: 'Jetzt hast du das Wort 'noch' zweimal benutzt. ' Müller kontert trocken: 'Ach so, ja. Eigentlich für dich gepachtet. Hab nicht gewusst, dass du es exklusiv gebucht hast.





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