Klopp und Müller reagieren auf ihre 'Noch'-Äußerungen zu Nagelsmann

Jürgen Klopp und Thomas Müller haben auf der Pressekonferenz vor dem Eröffnungsspiel der EM ihre wiederholte Verwendung des Wortes "noch" in Bezug auf Bundestrainer Julian Nagelsmann erklärt. Sie betonen, dass es sich um leidenschaftliche, aber nicht kritische Diskussionen handele und sie voll hinter der Mannschaft stehen. Die Äußerungen hatten für Wellen gesorgt.

Jürgen Klopp und Thomas Müller , beide bekannte Größen im deutschen Fußball, haben sich auf der offiziellen Pressekonferenz vor dem Eröffnungsspiel der Europameisterschaft zu ihren umstrittenen Äußerungen über Bundestrainer Julian Nagelsmann geäußert.

Die Diskussion war entstanden, nachdem Klopp während eines vorherigen Gesprächs mit Kommentator Johannes B. Kerner scherzhaft gesagt hatte: "Zum Glück stellt Julian Nagelsmann die Mannschaft auf - noch.

" Das wiederholte Wort "noch" hatte für viel Aufmerksamkeit und Interpretationen gesorgt, weshalb beide nun Stellung bezogen. Müller betonte, dass man als leidenschaftlicher Fan natürlich diskutiere, aber immer sachlich bleibe, wenn es um den Sport gehe. Gleichzeitig räumte er ein, dass zwischen ihm und Klopp immer "ein bisschen Schmäh" dabei sei und daher auch mal etwas herausrutschen könne, was dann populistisch verwendet werde. Seine klare Botschaft war, dass man sich nicht verbiegen lasse und absolut hinter der Mannschaft stehe.

Auch Klopp stellte klar, dass es nie um Kritik am Bundestrainer gegangen sei, sondern man über den Kader und Optionen spreche. Er sei mehr als happy mit der Anfangsformation und wünsche den Spielern ein gutes Turniergefühl. Bundestrainer Nagelsmann selbst wollte das Thema auf einer separaten Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Curaçao nicht weiter kommentieren. Die gesamte Affäre zeigte, wie sensibel die öffentliche Wahrnehmung von Fußballkommentaren im Vorfeld großer Turniere ist und wie leicht aus scherzhaften Bemerkungen größere Diskussionen entstehen können





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