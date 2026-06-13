Klopp und Müller überraschen mit deutscher Wunschelf: Deniz Undav bevorzugt vor Jamal Musiala

Bundestrainer Julian Nagelsmann und seine Co-Trainer Jürgen Klopp und Thomas Müller haben vor dem Auftaktspiel der Weltmeisterschaft gegen die USA überraschend die deutsche Wunschelf vorgestellt. Dabei wurde der 29-jährige Deniz Undav auf der Zehner-Position bevorzugt vor dem 23-jährigen Jamal Musiala.

Bundestrainer Julian Nagelsmann und seine Co-Trainer Jürgen Klopp und Thomas Müller haben vor dem Auftaktspiel der Weltmeisterschaft gegen die USA überraschend die deutsche Wunschelf vorgestellt.

Dabei wurde der 29-jährige Deniz Undav auf der Zehner-Position bevorzugt vor dem 23-jährigen Jamal Musiala. Der ehemalige deutsche Nationalspieler Lothar Matthäus hat sich sehr gewundert über diese Entscheidung und kritisiert die Einmischung von Klopp. Matthäus sieht ein Problem darin, dass Klopp als Schattentrainer von Bundestrainer Nagelsmann gehandelt wird. Der BILD-Experte ist der Meinung, dass die Äußerungen von Klopp Nagelsmann die Arbeit nicht gerade leichter machen.

Matthäus möchte wissen, was Klopp gesagt hätte, wenn ein Experte ihm vor einem wichtigen Champions-League-Spiel geraten hätte, einen seiner Stammspieler auf die Bank zu setzen. Klopp und Müller haben sich auf die Idee eingeschossen, Deniz Undav als exzellente Option auf der Zehner-Position zu sehen. Sie sehen Musiala nur als Einwechselspieler. Matthäus ist der Meinung, dass Musiala trotz seiner Form ganz klar in die Startelf gehört.

Er sollte nun unterstützt werden, anstatt um seine Person Unruhe zu machen





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