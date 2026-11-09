Klopp und Völler reagieren auf Nmechas Kronen-Jubel und BiG-Kontroversen

DFB-Präsident Rudi Völler und Bundestrainer Jürgen Klopp besprechen das Verhalten von Felix Nmecha nach Kritik an dessen Verbindung zum evangelikalen Netzwerk Ballers in God.

Die Nationalmannschaft des DFB trifft sich am heutigen Montag, dem letzten Termin vor dem anstehenden Wechsel des Sportausrüsters, im Trainingszentrum von Adidas in Herzogenaurach. Im Fokus der Öffentlichkeit steht dabei nicht nur die sportliche Vorbereitung, sondern auch die anhaltende Debatte um das Verhalten von Bundesligaspieler Felix Nmecha. Nach Informationen der Zeitung BILD ist ein zeitnahes Gespräch zwischen Bundestrainer Jürgen Klopp und dem 24-jährigen Mittelfeldspieler geplant, um die jüngsten Vorfälle zu klären.

Hintergrund des Kronen-Jubels

Der Auslöser für die aktuelle Kontroverse liegt in Nmechas Feierweise nach zwei Toren im Bundesliga-Spiel der Borussia Dortmund gegen den 1. FC Saarbrücken am vergangenen Wochenende. Bei seinem 2:1-Sieg in Dortmunder zeigte der Nationalspieler wiederholt eine Geste, bei der er die Hand zur Krone erhebt. Diese celebration ist als Markenzeichen des evangelikalen Netzwerks "Ballers in God" (BiG) und dessen Kampagne "The King's Return" etabliert.

Also read 'Die Wahnsinnige' erbte zwei Kronen - regieren durfte sie nie

Recherchen des ARD-Magazins "Monitor" sowie anderer Medien haben gezeigt, dass die Glaubensgemeinschaft in Teilen als homophob und queerfeindlich gilt. Vertreter des Netzwerks bezeichnen Abtreibung unter anderem als "Satans Plan". Schwulenverbände stufen die Organisation daher als christliche Fundamentalisten ein. Die kritische Einordnung der Gruppe hat zu einem erheblichen Medieninteresse an der Person von Nmecha geführt, der sich durch diese Geste öffentlich zu den Werten dieser Gemeinschaft bekennt.

Dortmund reagiert mit Distanzierung

Die Reaktion des Vereins, bei dem Nmecha unter Vertrag steht, fiel deutlich aus. Die Fan- und Förderabteilung der Borussia Dortmund übte am Wochenende scharfe Kritik an dem Verhalten des Spielers. Der Verein wurde von den Unterstützern aufgefordert, klar von dem evangelikalen Netzwerk Distanz zu nehmen. Eine offizielle Positionierung des Clubs steht im Kontext der anhaltenden Diskussion im Raum, während die sportlichen Erfolge des Teams im Vordergrund der täglichen Arbeit bleiben.

Advertisement

Die Verbindung zwischen dem Spieler und der umstrittenen Gruppe ist dabei öffentlich sichtbar geworden. Die Geste mit der erhobenen Hand wird von Beobachtern nicht mehr als private, sondern als politische oder ideologische Statement gewertet. Dies hat die Erwartungshaltung an DFB und Klub erhöht, deutlich Stellung zu beziehen, wo die Grenze zwischen individueller Glaubensfreiheit und der Vertretung ausschließender Werte verläuft.

DFB-Sportdirektor Völler zeigt sich diskussionsbereit

Im Sportpodcast "Kerners 11" von Moderator Johannes B. Kerner äußerte sich DFB-Sportdirektor Rudi Völler ausführlich zur Lage. Der 66-Jährige betonte zunächst, dass Religions- und Glaubensfreiheit grundrechtlich geschützt sind. Jeder könne für sich selbst sein Glaubensleben ausleben, egal ob die Gesellschaft dies nun gutheißt oder nicht. Völler erklärte, dass der DFB das Thema nicht ignorieren könne, da es zu einem öffentlichen Anliegen geworden ist.

Er verwies darauf, dass man die Zusammenhänge erst genau verstehen müsse, bevor man urteile. Völler hob hervor, dass Felix Nmecha bei der Weltmeisterschaft überragend auftrat und nicht nur als Fußballer, sondern auch menschlich punkten konnte. Der Spieler sei bei seinen Mitspielern total beliebt und als anständig beschrieben worden. Dennoch erkenne Völler die Berechtigung der Kritik an, da nicht jedem die Verbindung zu den geäußerten Werten zusagen wird.

Kommunikation und weitere Schritte

Um Missverständnisse auszuräumen, plant der DFB den Austausch mit dem Spieler. Völler kündigte an, dass man ähnlich wie bei Borussia Dortmund vorgehen werde. Ein direkter Austausch mit dem Verein aus Dortmund laufe bereits. Der Sportdirektor warnte davor, die Situation zu hochzuhängen, betonte aber gleichzeitig die Notwendigkeit der Klärung. Die Gespräche mit Jürgen Klopp sollen sicherstellen, dass die Weichen für die weitere Zusammenarbeit klar sind.

Advertisement

Die Begegnung in Herzogenaurach am Montag ist somit der erste konkrete Schritt in dieser Angelegenheit. Für die Nationalmannschaft bleibt abzuwarten, wie sich die sportliche Dynamik durch die öffentlichen Debatten entwickelt. Die Transparenz im Umgang mit ideologischen Signalen von Spielern wird zu einer dauerhaften Herausforderung für den Verband bleiben, während die Vorbereitung auf die nächsten Länderspiele weiter fortgeschritten wird.