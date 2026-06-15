Klopp-Verdacht: Marcel Reif glaubt nicht an Entschuldigung

Jürgen Klopp hat vor dem WM-Eröffnungsspiel einen Scherz gemacht, der auf großes Missfallen gestoßen ist. Marcel Reif glaubt nicht daran, dass Julian Nagelsmann die Entschuldigung angenommen hat.

Der Noch-Spruch von Jürgen Klopp sorgte vor dem ersten Spiel der deutschen Nationalmannschaft für großen Wirbel. Nach dem Auftaktsieg gegen Curaçao ruderte Klopp zurück. Marcel Reif glaubt nicht daran.

Bei BILD äußerte er in seiner Sendung Reif ist Live einen spannenden Verdacht: Was soll Nagelsmann denn machen? Ich glaube nicht, dass er die Entschuldigung schon angenommen hat, sondern, das wird ihn motivieren, das wird ihn reizen. Reif ist auch nicht besonders angetan von Klopps Monolog. War das eine Entschuldigung?

Dieser ganze Text? Reif hat dabei weiter eine ganz klare Meinung zu der Aussage des ehemaligen Trainers vom FC Liverpool und Borussia Dortmund: Natürlich stört das, wenn du sowas sagst. So ein Ding macht sich doch selbstständig. Jeder Journalist sagt, hast du das gehört, das ist nicht dein Ernst, oder?

Da ist auch nichts hineinzuinterpretieren, sondern ganz einfach. Das ist der falscheste flapsige Spruch zum falschestmöglichen Zeitpunkt am falschestmöglichen Ort. Klopp hatte beim Vorbericht vor dem WM-Eröffnungsspiel am Donnerstag scherzhaft gesagt: Zum Glück stellt Julian Nagelsmann die Mannschaft auf - noch. Nach dem Curaçao-Spiel erklärte Klopp dann: Das Unwort meines Jahres habe ich bereits gefunden: Noch.

Ich hätte mir dafür aufs Maul hauen können, aber da war es schon zu spät und ich war im Fernsehen. Ist so flapsig rausgerutscht und hat gar keine Relevanz. Danach klatschten beide ab, für Reif allerdings auch kein Beleg dafür, dass alles gut sei. Natürlich klatscht man untereinander ab, sonst wäre das ja ein Affront.

Allerdings fällt auch auf: Vom Bundestrainer gibt es kein einziges Wort in Richtung Klopp. Reif über Nagelsmanns Reaktion: Aber der ist doch nicht doof. Er kriegt alles mit. Und so ein Spruch von einem Guru wie Klopp.

Wie viele Nachfolgeregelungen gibt es, sollte diese WM doch nicht so gut laufen? Versetz dich mal in Nagelsmann. Da hörst du so etwas - das sitzt





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