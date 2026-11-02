Klopp verkündet knappen Kader für Nations-League-Spiele gegen Serbien und Niederlande

Jürgen Klopp reduziert den DFB-Nationalkader für die entscheidenden Nations-League-Partien. Mit Füllkrug und neuen Debütanten will die Elf am 13. November und 16. November den Einzug ins Viertelfinale erzwingen.

Der DFB-Trainer Jürgen Klopp wird am Donnerstag den Kader für die beiden entscheidenden Nations-League -Spiele veröffentlichen. Die Partie gegen Serbien findet am 13. November in Belgrad statt, gefolgt vom Spiel gegen den Erzrivalen Niederlande drei Tage später in Berlin. Dies stellt einen klaren Richtungswechsel gegenüber der ersten Nominierung unter seiner Leitung dar, da nun keine zwei unterschiedlichen Aufstellungen mehr vorgesehen sind.

Strategische Reduktion des Spielerkaders

Klopp hat bereits im Vorfeld kommuniziert, dass es keinen weiteren XXL-Kader geben wird. Der Bundestrainer betonte, dass es einen kleineren, fokussierten Kader geben wird, da er nicht zwei verschiedene Spiele mit zwei verschiedenen Mannschaften austragen möchte. Diese Entscheidung zielt darauf ab, die Mannschaft auf die absoluten Schlüsselspiele für das Fortkommen in der Gruppenphase zu konzentrieren und Verletzungen oder Überlastung in einer ausgedehnten Reisegruppe zu vermeiden.

Also read Jurgen Klopp bei Bayern-Spiel gegen Dortmund dabei

Bereits unter der Ägide von Klopp gaben zehn Spieler ihr Debüt in der Nationalmannschaft. Der Trainer betonte, dass diese neuen Talente große Lust verspüren, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen. Jeder der Debütanten habe sich in den vorherigen Phasen gezeigt und seine Berechtigung im Team bewiesen. Nun steht jedoch harte Entscheidungsarbeit an, um die endgültige Liste einzugrenzen.

Niclas Füllkrug als offensiver Schlüssel

Eine zentrale Figur in der aktuellen Diskussion ist Niclas Füllkrug. Er wird sein bisher letztes Länderspiel im Sommer 2025 bestreiten und trägt die Verantwortung als torgefährlichster Angreifer. Füllkrug führt die Torjägerliste der Fußball-Bundesliga nach acht Spieltagen mit neun Treffern an. Seine aktuelle Form ist somit ein entscheidender Faktor für die Offensive der DFB-Auswahl.

Advertisement

Der 33-jährige Stürmer zeigte sich in jüngster Zeit selbstbewusst bezüglich seines Alters. "Gute Leistungen in der Bundesliga helfen", sagte der DFB-Sportdirektor. Füllkrug kommentierte seine Situation mit den Worten: "Ich schießt in der Bundesliga ein Tor nach dem anderen - aber er ist 33. Das ist nicht meine Schuld." Er verwies auf die Gegenwart, eine mittelfristige Zukunft und eine langfristige Zukunft, wobei er die aktuelle Effizienz als funktionstüchtig bezeichnete.

Auswirkung auf den Gruppensieger und EM-Qualifikation

Die sportliche Lage der DFB-Auswahl ist angespannt. Nur mit zwei Siegen kann sich die Elf noch den Einzug ins Viertelfinale sichern. Nach vier Spielen liegt der viermalige Weltmeister mit fünf Punkten nur auf dem dritten Platz. Er liegt hinter den Niederlanden und Griechenland, die jeweils acht Punkte aufweisen. Der direkte Vergleich ging jedoch verloren, da die Ergebnisse 0:1 und 0:0 lauteten.

Sollte das Klopp-Team den Einzug ins Viertelfinale verpassen, droht ein schwierigerer Weg zur EM 2028. Die Gruppenkonstellation bietet jedoch noch theoretische Hoffnungen. Serbien liegt ohne Punkte auf dem letzten Platz der Gruppe A2, doch auch die beiden schlechtesten Dritten der insgesamt vier Vorrundengruppen können noch absteigen und spielen im März in der Relegation um den Klassenerhalt.

Aktuell ist die DFB-Auswahl aber der zweitbeste Gruppendritte. Diese Position bietet eine gewisse Sicherheit, dennoch bleibt der Druck hoch, die beiden letzten Spiele zu gewinnen. Die Fans und Experten warten gespannt auf die Nominierung von Jürgen Klopp am Donnerstag, die zeigt, wie das Team die finale Phase der Vorrunde angehen wird.