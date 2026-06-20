Klopp verteidigt Van Dijk gegen Kritik von Van der Vaart

Jürgen Klopp, der ehemalige Trainer von Liverpool, verteidigt seinen ehemaligen Spieler Virgil van Dijk gegen die Kritik von Rafael van der Vaart. Van der Vaart hatte vor kurzem aufgefallen, als er nach dem Spiel gegen Japan mutmaßte, dass sich die Holländer aufgrund der Ähnlichkeit der Gegenspieler mit den Asiaten schwergetan hätten. Klopp ist nicht begeistert von van der Vaarts Kritik und sagt, dass er sich nicht sicher ist, ob es wert ist, ihn zu erwähnen.

Jürgen Klopp verteidigt Virgil van Dijk gegen Kritik von Rafael van der Vaart. Der ehemalige Trainer von Liverpool schießt gegen den Ex-Profi, der immer wieder abfällig über Spieler spricht.

Van der Vaart hatte vor kurzem aufgefallen, als er nach dem Spiel gegen Japan mutmaßte, dass sich die Holländer aufgrund der Ähnlichkeit der Gegenspieler mit den Asiaten schwergetan hätten. Er entschuldigte sich später für seine Aussagen und sagte, dass er verstehe, dass einige Leute seine Worte verletzend fanden





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