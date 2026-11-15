Klopp vor Deutschland-Holland: Heller verabschiedet sich nach 14 Jahren

Bundestrainer Jürgen Klopp stellt unveränderten Kader für das Länderspiel gegen die Niederlande vor. Im Fokus steht die Abschiedszeremonie für den langjährigen Zeugwart Jan Heller.

Die deutsche Fußballnationalmannschaft bereitet sich am kommenden Montag auf das entscheidende Nations-League-Spiel gegen die Niederlande vor. Trainer Jürgen Klopp greift bei der Aufstellung komplett auf seine verfügbaren Kräfte zurück, da keine personellen Engpässe bestehen. Das Match findet um 20.45 Uhr live auf ARD und BILD.de statt und gilt als wichtiger Schritt in der aktuellen Qualifikationsrunde. Die Mannschaft wird ihren finalen Trainingsgang absolvieren, bevor sie am Nachmittag mit dem Flugzeug nach Berlin reist.

Emotionale Verabschiedung von Jan Heller

Während der letzten Trainingseinheit stand nicht nur das Taktische im Vordergrund, sondern auch ein persönlicher Abschied. Bundestrainer Jürgen Klopp holte den 60-jährigen Zeugwart Jan Heller auf den Platz, um ihm für seine langjährige Treue zu danken. Heller beendet seine Zeit als Zeugwart der deutschen Nationalmannschaft nach 14 Jahren Tätigkeit. Für ihn ist das Länderspiel am Montag in Berlin sein letztes Amt als Mitarbeiter des DFB. Der Trainer hat ihm in einer herzlichen Geste auf dem Feld persönliche Worte gewidmet.

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Hellers lange Karriere im DFB-System

Jan Heller blickt auf eine über zwei Jahrzehnte dauernde Laufbahn im Deutschen Fußball-Bund zurück. Seit Februar 2001 ist er für die Organisation zuständig, beginnend im Organisationskomitee der Weltmeisterschaft 2006. Dort verantwortete er Aufgaben wie den Fahrdienst, die Postverteilung und die Logistik. Im Jahr 2012 übernahm er dann die Rolle des Zeugwarts, die er bis heute ausübte. Mit seinem Ausscheiden verlässt nun der vorletzte Mitarbeiter die Organisation, der noch Teil der Weltmeister-Mannschaft von 2014 war. Übrig geblieben ist lediglich der Sicherheitschef José Meneses. Heller hat seinen Nachfolger Boban Aleric bereits erfolgreich eingearbeitet, sodass der Übergang nahtlos verlaufen wird.

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Unveränderter Kader und Pressekonferenz

Jürgen Klopp plant für das Spiel in Berlin mit einer unveränderten Aufstellung, sofern keine neuen Verletzungen dazukommen. Der 17-jährige Offensiv-Juwel Wael Mohya ist Teil der Reisegruppe, wird jedoch ähnlich wie im Spiel gegen Serbien nicht im offiziellen Kader stehen. Nach dem Training und dem Abflug findet am Abend um 18.15 Uhr eine Pressekonferenz statt. Dort werden der Trainer und der 27-jährige Stürmer Kai Havertz den Medien Fragen beantworten. Zudem wird Jan Heller, ebenso wie andere Mitarbeiter, die den DFB in diesem Jahr verlassen haben, offiziell verabschiedet. Die Stimmung im Lager bleibt positiv, während man sich auf den Kracher gegen die Holländer konzentriert.