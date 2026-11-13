Klopp vor Serbien: Nations League Spiel in Belgrad mit Blick auf Niederlande

Bundestrainer Jürgen Klopp bLickt vor dem Nations-League-Spiel in Belgrad gegen Serbien auf die Vorbereitung, den Gegner, die Stürmer und die Zukunft der Mannschaft.

Ausgangslage vor dem Spiel in Belgrad

Die deutsche Nationalmannschaft trifft am Freitag um 20.45 Uhr in Belgrad auf Serbien . Die Partie live bei RTL ist das fünfte Gruppenspiel der Nations League und zugleich ein richtungsweisendes Duell gegen den Gruppenletzten. Das Team will nach einer nach eigener Einschätzung guten Trainingswoche mit einem Sieg in die letzte Begegnung der Vorrunde gehen, die am Montag in Berlin gegen die Niederlande stattfindet und in der ARD übertragen wird. Bundestrainer Jürgen Klopp beschreibt die Lage als Endspiel um den Gruppensieg beziehungsweise das Weiterkommen, bei dem Serbien die entscheidende Hürde darstellt.

Im Sportschau-Interview demonstrierte sich Klopp zufrieden mit der Vorbereitung und der Stimmung im Crew. Die Mannschaft wachse zusammen, und das gute Training solle sich nun im Spiel niederschlagen. Er betonte, jedes gute Ergebnis helfe auf dem Weg, die Mannschaft zu formen, die er sich vorstelle. Gleichzeitig räumte er ein, dass er als Trainer auf die Wirkung des Auftritts gespannt sei: Es sei ein Prüfstand, wie weit die Mannschaft bereits sei.

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Blick auf den Gegner und die Aufstellung

Mit Blick auf den Gegner verwies Klopp auf die Verletzungssituation bei den Serben. Mehrere etablierte Spieler fehlen,weshalb schwer vorherzusehen sei, wie die Gastgeber auftreten werden. Der Bundestrainer rechnet mit einer lebendigen, intensiven und aggressiven serbischen Mannschaft, vor allem wenn junge Spieler nachrücken. Die deutsche Mannschaft habe sich deshalb auf verschiedene Konstellationen vorbereitet, um unabhängig von der Spielweise des Gegners agieren zu können. Eine feste Formation habe er im Kopf, sofern niemand kurzfristig erkranke.

Im Angriff stehen drei Stürmer zur Auswahl, die Klopp jeweils unterschiedliche Stärken zuschreibt. Kai Havertz gilt als sehr flexibel und kann genauso auf den Flügel ausweichen. Niclas Füllkrug ist im Strafraum präsent und sorgt vorne für Gefahr. Younes Ebnoutalib gilt als spielstarker Techniker, der im Eins-gegen-eins zum Abschluss kommen kann. Auf den Flügeln setzt der Bundestrainer verstärkt auf junge und talentierte Spieler wie Lennart Karl, deren Eins-gegen-eins-Stärke er hervorhebt.

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Stimmung, Zukunft und Rahmenbedingungen

Klopp äußerte sich auch zur Zukunft der Mannschaft. Trotz der häufig geäußerten Kritik, dem deutschen Fußball fehle es an Topspielern, zeigt er sich optimistisch. Die Mannschaft verfüge über viele junge Spieler und eine gute Basis, genauso wenn offen sei, wann der Entwicklungsprozess abgeschlossen sein werde. Zudem seien bereits 15- und 16-jährige Talente im Blick, die in drei bis vier Jahren Teil der Mannschaft sein könnten. Als Vorbild nannte er den erfahrenen Joshua Kimmich,mit dem er ebenfalls Gespräche geführt habe.

Genauso Florian Wirtz erschien im Gespräch zur Sprache. Klopp demonstrierte sich überzeugt, das sich der Spieler nach einer schwierigen Anfangsphase bei Liverpool durchsetzen werde,und sagte, ein Wirtz in Topform könne der Mannschaft äußerst beistehen. Wirtz selbst berichtete, dAss der Bundestrainer nach Spielen oft kurz schreibe und ihm sowohl Lob als auch ehrliche Kritik übermittle. Er fühle sich auf seiner aktuellen Position wohl, auch wenn er eigentlich aus dem Zentrum komme.

Das Spiel in Belgrad ist zudem ein historisches Ereignis, denn die Nationalmannschaft hat seid knapp einem halben Jahrhundert nicht mehr in der serbischen Hauptstadt gespielt, damals noch gegen Jugoslawien. Klopp räumte ein, dass das Stadion aufgrund der Rahmenbedingungen nicht vollständig gefüllt sein werde. Dies könne man nicht ändern, und er wolle den anwesenden Kindern ein attraktives Spiel bieten. Das Ziel bleibe unabhängig davon ein Sieg.