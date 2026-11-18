Jürgen Klopp startet die deutsche Nationalmannschaft mit einem klaren 5:0-Sieg. DFB weitet Kooperation mit Adidas bis 2026 aus. Em Qualifikation startet 2027.

Jürgen Klopp hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nach der enttäuschenden Weltmeisterschaft im Sommer offiziell übernommen und überzeugte in seinem ersten größeren Einsatz mit einem Gala-Sieg über die Niederlande. Die Nationalmannschaft war für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada bereits frühzeitig ausgeschieden, da das Team nach dem Sechzehntelfinal-Aus gegen Paraguay die Hoffnung auf den Titel verloren hatte.

Klopps unkonventioneller Start mit vierzig Spielern

Bereits in seiner ersten Abstellungsphase demonstrierte der 59-Jährige mit einem XXL-Kader von vierzigvier Spielern einen unkonventionellen Schritt, um tiefgreifende Veränderungen anzutreiben. Obwohl es noch etwas dauern wird, bis sich die Nationalmannschaft wieder vollständig zusammengefunden hat, gab es beim 5:0-Erfolg am Sonntag bereits einen ersten Vorgeschmack vom neuen Stil, den Klopp und sein Co-Trainer-Stab implementieren.

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Platzierung in der Nations League und Heimvorteil

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Gruppenphase als Sieger der Gruppe A2 ist Deutschland für die Viertelfinals gesetzt und hat im Rückspiel den klaren Vorteil des Heimrechts. Als mögliche Gegner kommen die Gruppenzweiten der anderen Gruppen der Liga A in Frage, wobei Belgien, Spanien oder Norwegen als Herausforderer infrage kommen. Die Halbfinalisten spielen im Juni 2027 ein Turnier um den Sieger aus, falls die Mannschaften dort ankommen.

Auslosung zur Em Qualifikation in Belfast

Klopp ist mit seinem Team am 6. Dezember in Belfast zu Gast, wenn die Gruppen für die Qualifikation zur Europameisterschaft 2028 in Großbritannien und Irland ausgelost werden. Deutschland ist dabei in Lostopf eins platziert und wird damit Schwergewichten wie Weltmeister Spanien oder Vize-Europameister England aus dem Weg gehen. Insgesamt werden zwölf Gruppen gebildet, wovon sechs mit vier Teams und sechs mit fünf Teams besetzt werden, um den sportlichen Wettbewerb fair zu gestalten.

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Zeitplan der Spiele und Qualifikationsmodalitäten

Wann die Qualifikation für Deutschland auf dem Platz losgeht, entscheidet sich erst nach dem Nations-League-Viertelfinale, das zwischen dem 25. und 27. März stattfindet. Das Rückspiel wird dann zwischen dem 28. und 30. März auf deutschem Boden stattfinden. Die Gruppensieger und die acht besten Zweiten qualifizieren sich direkt für die EM, während verpasste Turniere im Juni 2027 die ersten beiden Quali-Spiele nach sich ziehen könnten.

Ende der Adidas-Ära und neue Partnerschaften

Klopp hat öffentlich dafür geworben, dass der Deutsche Fußball-Bund nicht nur aus der Herren-Mannschaft besteht und sich Erfolge nur gemeinsam erreichen lassen. Ab dem Jahresbeginn 2027 tritt der verhandelte Ausrüster-Wechsel in Kraft, da die über siebzig Jahre bestehende Partnerschaft mit der deutschen Marke Adidas zum Ende des Jahres 2026 ausläuft. Dies markiert eine signifikante Wende in der langjährigen Zusammenarbeit zwischen dem Verband und dem Sportartikelhersteller.